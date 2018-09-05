最大種子現身豐原 像極少女臀部令人害羞

2018年09月05日 20:13 中時 王文吉

世界上最大的植物種子「海椰子」原產於西印度洋席賽爾群島，科博館有株活體植物。（王文吉攝）

后豐社區大學開學了！開課教師現身豐原車站為開學週熱情招生宣傳。（王文吉攝）

創作石虎雕刻的木雕大師陳清豐開課「默言書法」。（王文吉攝）

后豐社區大學教師現身豐原車站為開學週熱情招生宣傳。（王文吉攝）

台鐵豐原車站展出種子樂器。（王文吉攝）

「莊溪老師植物成果展」展出莊溪和學生收集的200多種植物種子。（王文吉攝）

台鐵豐原站規劃藝文展示空間，提供后豐社大學員與過往旅客交流。（王文吉攝）

台中市后豐社區大學秋季班3日開學，第一週開放免費試讀，校方並於豐原火車站展出學員作品，首檔為「莊溪老師植物成果展」，展出200多種植物種子，還有種子樂器、種子娃娃等，更有全世界最大的「海椰子」種子，重達15公斤，外型像極少女臀部，令人害羞。

莊溪從事植物研究近20年，共收集3000多種植物，他在后豐社大開課「認識台中植物生態」，特別介紹世界上最大的植物種子「海椰子」。莊溪說，海椰子重達15公斤，原產於西印度洋席賽爾群島，外型像少女臀部，現場展出的是標本種子，科博館有株活體植物。

后豐社區大學由台中市父母成長協會承辦，去年共開設300多堂課程，有5000人次參與學習，獲教育局評比為「優等社大」。校長羅隆錚表示，后豐社區大學是豐原及后里唯一一所社區大學，社區大學提供終身學習，招收的學員無年齡限制，國小孩子也能申請就讀。

去年有學員報名剪髮美妝課程，在黃雅琴老師指導下，順利開店創業。本學期預計開設120堂課，包括美髮、皮雕、漆器、繪畫、非洲鼓、語言、瑜珈等，另有台中學、葫蘆墩學、后里走讀、逐家歡喜學台語等地方特色課程，提供5折學分費優惠。

豐原火車站特別免費提供展櫃，供后豐社大每2個月推出師生成果聯合展覽。站長賴昌正表示，過去舊站在天橋規劃文化櫥窗，新站落成後，在站內規劃藝文空間，讓社大學員學以致用，也讓旅客在候車片刻享受藝術創作的洗禮！

目前首檔推出「莊溪老師植物成果展」，由后里國中退休教務主任莊溪策畫，展出他和學生收集的200多種植物種子，另有種子樂器、種子娃娃及裝飾品等。

(中時 )