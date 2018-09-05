《阿飛正傳》修復版上映！一張海報曝28年前「華仔」貼心舉動

《阿飛正傳》公佈全新經典海報 六大巨星齊聚一堂。（華映提供）

友善列印
中時
《阿飛正傳》重映版海報。（華映提供）

28年前經典電影《阿飛正傳》由王家衛執導，集合華語影壇超強卡司，由張國榮、張曼玉、劉德華、劉嘉玲、張學友及梁朝偉共同演出，該片修復版將在28日於台北、桃園、台中、台南及高雄5個城市上映，片商特地選在張國榮冥誕12日開賣預售票券，讓影迷能在大銀幕上懷念巨星風采。昨日公開的海報中，幕後則劉德華當年超貼心的小故事。

片商昨公佈2018年台灣重映版海報，當時6位巨星齊聚香港的皇后餐廳，以各自角色的姿態拍下這經典的一幕，那也是該片開拍的第一場戲，海報設計刻意保留當年的經典原味，可以見到略顯粗略的質感，而上方彎曲的線條，則是代表時間流轉的意象，也為這次修復版上映留下印記。

電影策劃人陳善之曾透露該張海報「內幕」，當天是電影開工日，王家衛邀明星一一上場，首先是曾和王家衛合作《熱血男兒》（香港片名《旺角卡門》）的張學友，王家衛發揮磨戲功力，一拍就是20多回，接著輪到劉嘉玲，要求她吃東西並對著鏡頭說話，更拍了60幾次。

就連張國榮也拍了14次，梁朝偉拍攝6回，張曼玉則看著已經泛白的天空，直率對導演說：「我覺得大家都累了，不如收工。」而劉德華是最準時到場，卻一個鏡頭都沒有拍，但他完全不介意收工，讓陳善之感動說：「華仔真的很好、很體諒大家，但也因為有這一晚，我們才有了這一張經典的海報。」

(中時 )

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