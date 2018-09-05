青峰臺中一日遊 竟幫XX照腸胃鏡

青峰在九天黑森林取景拍MV。(大房小山音樂提供)

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青峰在台中拍攝MV。(大房小山音樂提供)
青峰和小演員潤潤。(大房小山音樂提供)

吳青峰日前為臺中花博量身打造並獻唱主題曲〈請聽〉為此展開24小時遊臺中拍MV的行程，造訪他一直很愛的臺中歌劇院，以及九天黑森林，讓他興奮地像小學生去郊外踏青的感覺，儘管當天凌晨一點就搭車到臺中開始梳化及拍攝，但仍像喝了三罐提神飲料一樣情緒嗨整天，他笑說：｢每次想去歌劇院都沒機會去，沒想到這次趁著拍攝從內到外看了一次歌劇院，簡直像在為歌劇院照腸胃鏡的感覺，非常仔細地看過！」

吳青峰從小就很喜歡花及大自然，除了家裡有種花，還會一點插花，他透露最愛的花就是桂花，因此也覺得自己很像桂花，｢因為一眼望去不會發現他的存在，但你就是會聞到他的清香。而我一直以來的私底下穿衣風格比較低調，很希望隱沒在人群中，感覺跟桂花很像。不過不是說我本身的狀態，而是我希望成為的樣子。」

MV一早就在臺中歌劇院前的大街上拍攝，正好遇到一大群做晨操的阿公阿嬤，因為好奇拍MV而駐足圍觀，他還得當著阿公阿嬤的面前對嘴演戲，讓他有些害羞；他這次也和童星演員潤潤合作，潤潤當場在片場唱起〈請聽〉，完全一字不漏，讓青峰驚訝不已直誇：｢歌詞背得比我還熟！畢竟這首歌很新，歌詞很多而且不容易唱，潤潤真的很厲害！」

(中時 )

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