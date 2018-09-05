麥人杰發不出薪水員工走光 勉動畫創作者要勇敢

2018年09月05日 20:26 中時 潘鈺楨

《漂Gone with the world》由剛畢業的年輕人完成。（宏威提供）

《漂》畫面細緻。（宏威提供）

《漂》主要視覺海報，以瓶中信為發想。 （宏威提供）

台灣青年團隊製作的《漂》接力為國爭光，風光奪下聖地牙哥國際兒童影展的最大獎最佳評審團獎。5日受訪介紹，《漂Gone with the world》團隊由6名剛畢業的年輕人組成，分別是楊琪均、郭家澤、呂欣、葉依玲、吳文杰、張均楷，從構思腳本開始到完成作品，6人耗時近2年，大部分團員都是大學才開始接觸動畫，對於這次能獲得大獎，直言是「最大的鼓勵」。

其中的5人目前成立了貳拾工作室（Us Studio），貳拾工作室表示，《漂》用動物視角帶起故事，表達出人類的無情與殘酷，同時也展現出年輕世代對環境的擔憂，故事發想是來自團隊中的文杰提到北極熊和海龜借漂流瓶傳訊，讓他們談到發展成動畫長片的想法。製作這部動畫許多技術是之前沒有接觸過的，需要不停自學才能供應這部動畫所需要的知識，但最辛苦的是「跟時間賽跑」，「我們片中有很大量的場景跟角色，也有許多模擬的畫面，在短短的時間內，我們必須邊學新的東西，也要承受許多製作上的壓力。」

台灣動畫導演麥人杰特地現身分享從事台灣動畫的辛苦，麥人杰提到，麥人杰工作室30人的團隊因為他發不出薪水相繼走人，如今剩他一個，他感嘆，台灣其實有很好的動畫製作人才，但他過去一人其實身兼開發、設計、繪畫、製作、導演等，前期到後期已經一人全包，自己還要找錢來投資，真的很辛苦。像是美國皮克斯、迪士尼，人家用多少失敗換取成功？現今青年要在台灣做動畫，真的很不簡單，麥人杰也鼓勵年輕人，要勇敢走出自己的路。

而最近泰國泰國原創動畫長片《暹羅訣：九神戰甲》今年初在當地上映，首周票房高達3800萬泰銖，累積已票房破億超越《模犯生》，片商因此能乘勝追擊推出手遊、電玩和週邊商品，更計畫發展成IP電影，反觀台灣動畫產業40年，從1975年第一部寬銀幕動畫長片《封神榜》至今，去年《幸福路上》才相繼得到台灣金馬創投首獎，更在國際影展拿下「最佳動畫長片」。台灣在經歷了2002年後的「數位內容產業」政策雖有大動作的動畫補助，這16年來卻依舊看到許多動畫人才慢慢流失，相當惋惜。

(中時 )