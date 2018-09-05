小12歲尪當眾發飆 質問鍾麗緹「我花過她錢沒有」

張倫碩透露姊弟戀被貼標籤的無奈。（圖／翻攝自秒拍）

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中時電子報
鍾麗緹示範跟老公撒嬌熱吻求和。（圖／翻攝自秒拍）
鍾麗緹與張倫碩合體上節目。（圖／取自鍾麗緹Christy微博）

47歲凍齡女神鍾麗緹2年前與小12歲老公張倫碩幸福完婚，近日鍾麗緹坦言是因拚做試管嬰兒才發福，令人心疼。而他倆最近上節目談及這段姊弟戀，張倫碩罕見不爽自曝最討厭別人叫他小白臉，更在節目上要老婆作證，問：「你問問她（指鍾麗緹）我花過她錢沒有，你明白嗎就不可能！」

影音》鍾麗緹、張倫碩上節目

鍾麗緹最近與張倫碩上節目《舉杯呵呵喝2》，大談婚姻真實面，兩人不只年齡相差12歲，連教育背景與思想也差異甚大，在國外讀書長大的鍾麗緹與自稱是傳統、保守山東人的張倫碩平時也如一般夫妻小有摩擦，有次張倫碩見鍾麗緹剪了個前衛的髮型，後面剃光一半留下V字型毛髮，當場氣炸，還開罵鍾麗緹：「妳是3個孩子的媽媽！」

見張倫碩動怒，鍾麗緹反回：「所以呢？」對此不以為然，張倫碩則耐心說如果鍾麗緹當時是要去走紅毯就沒關係，「在國內吧妳就悠著點，特別是已經結婚了」，鍾麗緹最後也願意順從老公建議，買衣服前先給張倫碩看過，鑑定過關才下手，兩人床頭吵床尾和，鍾麗緹還在節目中放閃示範跟老公撒嬌熱吻求和。

談到兩人的姊弟戀，張倫碩承認有滿腹苦水，他能承受「鍾麗緹老公」的標籤，但不能忍受別人覺得他是小白臉，更怒要鍾麗緹作證：「我花過她錢沒有？」，透露當時他省吃儉用將所有的積蓄拿來買一顆6克拉的鑽戒給鍾麗緹，絕沒花老婆的錢，氣外界總把他貼上「被誤解的人設」，握拳說：「這是完全在汙辱我」，對人云亦云的傳聞十分氣憤。

(中時電子報)

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