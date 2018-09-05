吳音寧糾纏柯文哲？黃創夏：暗藏恐怖玄機

2018年09月05日 20:57 中時電子報 丁世傑

台北農產運銷公司總經理吳音寧與台北市長柯文哲最近又互槓，吳音寧在臉書貼出日本考察報告，柯文哲則回轟吳音寧不進北市府開會，「她懂什麼？」資深媒體人黃創夏認為，吳音寧對上柯文哲？此「不對稱」的糾纏，其實是暗藏恐怖玄機！

吳音寧於9月3日在臉書貼出「日本福岡大同青果市場考察報告」，引爆爭議。

吳音寧指出，「台北第一果菜市場」改建，由台北市政府主導，目前還沒有進入實質的規劃設計，也尚未環評。因此她先上傳「北農改建執行小組」前往日本福岡大同青果市場的考察報告，以供參考，盼能促成更符合未來批發市場使用的改建方案。

不過台北市長柯文哲9月4日在議場抱怨，吳音寧突然貼出考察報告，市府根本沒人事先看過，有意見就進來講，市府有雙首長會議、晨會、市長室報告等機制，有事應在體制內處理，不是每天貼臉書或找議員來質詢，這樣很奇怪。

由於北農改建案經費足足少了北市府版11億，柯文哲疑不滿團隊專業遭質疑，為此砲轟「她懂甚麼？」

台北市副市長兼北農董事長陳景峻則火力全開，怒嗆吳音寧「角色錯亂」，他認為明明有正常管道反映意見，吳音寧卻一直用臉書放話，讓人感到不可思議，況且吳音寧的方案未經北農董事會提案，突然冒出新方案，非常不合理。

吳音寧則於今（5）日回應，希望回歸公共政策的實質討論，目前將持續溝通中。至於柯文哲的批評，吳音寧則低調稱「個人部分不回應」。

對此，資深媒體人黃創夏認為，吳音寧對上柯文哲？這種「不對稱」糾纏其實是暗藏玄機！因為「下駟」對「上駟」，就是要拉下領先者格局，甚至激怒對方而造成失言與犯錯。

果然，產發局長林崇傑、市場處長許玄謀今（5）日中午於台北市議會民進黨團坦言，吳音寧多次赴市長室會議、雙首長會議，目前市府提出版本也有參考北農意見進行滾動式調整，並為造成外界誤解致歉。

黃創夏判斷，「絞殺柯文哲的闇黑術才剛開始！」

(中時電子報)