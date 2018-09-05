稅改聖火抵大甲鎮瀾宮，祈求公平正義

2018年09月05日 20:42 中時 盧金足

立委顏寬恒與法稅改革聯盟青年志工們向大甲媽誠心祝禱，祈求法稅改革順利成功，讓台灣亮起來。（圖／法稅改革聯盟提供）

法稅改革聯盟的12名青年志工代表，為國家的法稅公平正義，也為台灣的下一代深耕祈福，展開12天的「聖火環島 點亮希望」環島台灣行動。5日下午到大甲鎮瀾宮，祈求媽祖庇佑台灣，晚上青年志工站在逢甲夜市街頭，宣導法稅改革的重要性及迫切性。

法税改革聯盟青年志工9月2日從台北101出發，繼9月4日到新竹城隍廟之後，5日下午來到大甲鎮瀾宮。

在大甲鎮瀾宮前，由立委顏寬恒接下聖火，最後由台中區法稅改革聯盟青年志工王衍代表接下聖火，繼續未來三天中彰投的聖火繞行任務。

顏寬恒對青年志工們願意投入法稅改革，欣慰願意為台灣大眾追求公平正義，青年參與公共議題，台灣將來還是有希望。

他也表示，青年志工這次環島行動，全台灣村里長傳遞的不只是法稅聖火，更多的是對台灣的關懷與愛。

青年志工展開一連串在大台中的法稅聖火傳遞，盼帶給大台中地區法稅改革的光明希望。

法稅改革聯盟熱血志工來自士農工商，各行各業，特别與環島青年志工齊聚中區國稅局前，排出完美Ｖ字型，象徵成功的決心，希望終結稅災，財稅有正義，台灣有未來。

(中時 )