蕭敬騰羨慕林宥嘉當爸趕進度 兩人除音樂沒話題聊

2018年09月05日 20:49 時報周刊 林彥君

林宥嘉（左）和蕭敬騰。（ELLE）

林宥嘉（左）和蕭敬騰。（ELLE）

蕭敬騰（老蕭）和林宥嘉（Yoga）日前接受ELLE專訪，老蕭透露，很羨慕林宥嘉在30歲的時候有自己的小孩，他說：「當他50歲小孩20歲，還可以一起玩，覺得真的很酷，這方面要好好的追趕一下。」老蕭也透露，和Yoga私下最常聊的話題都圍繞著「音樂」，老蕭說：「我們聊天沒有其他的話題，我平常有很多活動，比如打電動、運動，其實做很多別的事情，但是宥嘉只愛音樂，愛老婆跟愛小孩。」

老蕭認為，有時候很紅的歌不見得是自己的最愛，而自己最愛的歌，通常大家都不太熟，總是會期望自己寫的歌或最愛的那首歌，大家也有一樣的感受，但是往往期待都會落空，若一旦有這樣的作品出現，將會是非常幸福、珍貴，他說：「我覺得最幸福的是，我自己最愛的歌，聽眾也愛」。

蕭敬騰和林宥嘉一起擔任《聲林之王》導師，老蕭鼓勵懷抱夢想的年輕人，「反正大家都在追求夢想，包括我自己，我們可能內心都還有很多的夢想沒實現，但成功的道路並不擁擠，因為堅持的人並不多。」Yoga則認為參賽者讓自己盡情投入在賽事中，「千萬不要害怕做夢這件事情，就是dreaming，一定要放膽去做夢，dreaming是很重要的，我常常這樣提醒自己」。

老蕭認為，「會來參加的人，我們並不期望他們能夠到達什麼樣子的位置，反而我只希望他們可以真誠地對待每一次的演出跟表演，然後珍惜舞台，珍惜大家的期待和所有的聽眾朋友」他也提醒，不要想太多，不要刻意設計要講什麼話，「一切就以最自然的樣子，即便哭了也好，卡住不知道該說甚麼也好，做最真實的自己就好。」

(時報周刊)