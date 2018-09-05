關懷罕病小胖威利症 群星動起來響應公益

《小貓熊胖達的奇幻冒險》，9月9日晚間10點在公視電視台首播。（翻攝自公視人生劇展 《小貓熊胖達的奇幻冒險》官網）

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公共電視人生劇展取材社會事件，以罕見疾病「小胖威利症」為主的戲劇 《小貓熊胖達的奇幻冒險》，9月9日晚間10點在公視電視台首播。

藝人林予晞、陳志強、王道、馬惠珍及童星洪晨維攜手演出《小貓熊胖達的奇幻冒險》，演員為了展現出更生動的畫面，在開拍前做足功課，希望能透過戲劇讓更多人關心「小胖威利症」，除了群星響應拍攝，台南成棒隊及球星林琨瑋更是公益演出，一起推廣公益。

《小貓熊胖達的奇幻冒險》幕後推手就是名人夫婦魏約翰、秦慧珠，他們平時就積極投入公益，這次特別將「小胖威利症」推上螢幕，主要是因為多年來照顧患有小胖威利症的兒子牛牛，一路走來艱辛難以言盡，秦慧珠將這份遺憾化成愛與關懷，攜手病友家屬成立「小胖威利病友關懷協會」，現在更是透過戲劇，讓社會大眾更能了解罕見疾病「小胖威利症」。

「元大文教基金會」，此次也響應公益，協助製作小胖威利罕病宣導片，推廣至校園，戲劇上映前記者會，讓社會大眾可以更加正視弱勢議題，活動記者會當天也特別發送「小胖威利手作坊產品」，藉由產品支持小胖威利家庭，也希望推廣訂購手作坊產品，可以以實際行動支持病童。

《小貓熊胖達的奇幻冒險》戲劇片頭片尾曲找來知名音樂人林耕禾、作詞人周和操刀，並邀「小胖威利病友關懷協會」孩子一起合唱，意義非凡。

(中時 )

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