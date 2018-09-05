五角大廈：俄中高超音速武器迫美加入軍備競賽

超高音速武器穿越防空系統的示意圖。（圖／美聯社）

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中時電子報
俄羅斯MiG-31試射超高音速導彈

美國防部副部長格里芬(Michael Griffin)在華盛頓一場會議中表示，在俄國與中國先後發表超高音速武器研究成果後，美國被迫急起直追，這己經形成一場軍備競賽。在高超音速武器領域，美國已落後於中國，未來需要最多200億美元來研製與中國類似的高超音速武器。

據衛星通訊社報導，美國國防部主管研究與工程的副部長格里芬在會議上表示，美國已進行了相關的研究，但是決定不把這些成果轉化為武器。不過，現在既然別人決定要拿來製造武器，美國就要應予以回應。

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超高音速武器躲避敵方偵測穿越防空網示意圖。（圖／美聯社）

另據《太空新聞》網站報導，格里芬還強調，美國不用擔心中國或俄羅斯的反應，當普丁在電視上吹噓他的高超音速核子武器時，中國也進行了數十次成功的高超音速武器測試，這是一場激烈的競爭。

格里芬表示，非常不喜歡那些一再強美國負擔不起這場競爭的說法。美國在該領域的研究成果略落後於中國，因為中國每過幾個月就進行一次試驗，而美國是幾年才做一次，這讓美國無法視而不見。五角大廈未來用於研製類似中國所開發的高超音速武器，經費上將不超過200億美元。

不久前洛克希德‧馬丁公司曾表示，美國空軍因為經費不足，將價值10億美元的高超音速巡航導彈研發合同取消了招標程序，僅委託洛馬公司進行研發，因為軍方沒有經費同時讓幾家公司進行研發和生產。這種現象與美國軍方研發先進武器的政策完全不符合。

格里芬表示，在俄國與中國都先後發表了超高音速武器的研製成果後，美國被迫急起直追，已經形成另一場軍備競賽。現在，研發高超音速武器是美軍「技術方面的首要任務」。

(中時電子報)

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文章來源：Defense policy chief: Weapons in space are ‘bridges yet to be crossed’

文章來源：五角大樓需要不超過200億美元用於研製與中國相似的高超音速武器

文章來源：China Carried Out Several Dozen Hypersonic Arms Tests - US Missile Defense Chief

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