蕭敬騰逼問Yoga金曲評價 林宥嘉當媽恐突然暴打

2018年09月05日 21:00 時報周刊 林彥君

Lulu（左起）在拍照，林宥嘉和蕭敬騰彈琴伴奏。（羅永銘攝）

林宥嘉（左起）、Lulu、孝敬騰。（羅永銘攝）

《聲林之王》5日節目首次開錄，導師蕭敬騰（老蕭）和林宥嘉（Yoga）在錄影前表示，兩人在節目中就像爸爸和媽媽，蕭敬騰覺得自己就像爸爸，Yoga則自認像媽媽，Yoga開玩笑說：「但媽媽突然暴打也不一定」，老蕭今年主持金曲獎獲得高評價，他在首集錄影中看到很多新鮮、清新又熱情面孔，覺得很興奮，也認為「現在的孩子，只要三觀正，其他的，應該讓他們發揮」。

學員中有位校園畢業歌曲主唱參賽，該畢業歌影片在網路上點閱率破1500萬次，讓老蕭自嘲：「我們有些歌，點閱應該沒有這麼高」，該位選手也透露，希望出道當歌手拿金曲獎，讓老蕭馬上考Yoga今年金曲獎主持人是誰？Yoga秒回：「是你」，老蕭也調皮地問他：「我主持得怎麼樣？」Yoga表示：「我覺得你很幽默、有才華又會畫畫」，讓老蕭聽完很害羞。

老蕭認為當導師，對學員嚴格有其必要性，「再怎麼嚴格挑惕，也是為他們好」，他也在錄影前給自己心理建設，認為要因應時代潮流，用廣泛的角度接受學員，不單只看唱歌、舞蹈和台風，也是讓自己從中學習，他說：「娛樂就是要能夠牽引大家的喜怒哀樂，很多年輕人對娛樂產業的想法及規劃，可能是我們沒有想到的，科技太快，學員給的東西，我們都很期待。」

林宥嘉自己在導師身份時，沒有預設立場，認為導師的立場就像觀眾一樣，他說：「就像老蕭說的，有些人舞台魅力很棒，歌唱很強，寫出感人的歌，我希望能從中自然的被學員牽引、感動。」《聲林之王》預計10月12日於ETtoday東森新聞雲APP(21:00-23:00)首播，10月14日於台視無線頻道(20:00-22:00)、 中天綜合台(22:00-00:00)播出。

(時報周刊)