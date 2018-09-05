以農業當職業教育理念超吸睛 屏科大農業公費專班很搶手

2018年09月05日 20:56 中時 謝佳潾

屏科大科技農業學士學位學程第二屆開班，新生5日到佳冬漁場體驗漁事工作。（謝佳潾攝）

屏科大科技農業學士學位學程第二屆開班，新生5日到佳冬漁場體驗漁事工作。（謝佳潾攝）

屏東科技大學為培育農業專業人才，去年起開辦農業公費專班「科技農業學士學位學程」，針對農一、二、三代進行獨立招生並以農業當職業為教育基準，而實作精神頗具吸引力，今年報名數較去年多出50人達170多人，新生5日到佳冬漁場體驗漁事工作，各個興致勃勃。

農企業管理系助理教授林俊男指出，全台有5所大學設有農業公費專班，但只有屏科大是獨立成為系所，其他都是依附在進修部的系所下，且是單一針對性的培育，而屏科大的科技農業學士學位學程則不同，它會讓學生體驗到農林漁牧等各行業的辛酸。

林俊男說，科技農業學士學位學程並非是單純地讓學生認識農業等相關產業，而是以「農業當職業」的觀念進行經營培育，學生不僅要會種也要會賣，它是一個跨領域的課程，學生需從中學習透過整合來經營事業，從農的最終目的，無非就是賺錢。

「如何在職場上生存是重點。」林俊男強調，只要涉獵夠廣夠深，要在農林漁牧業界存活絕對不是問題，因為學習接受度越廣能走的路就越大，如從農的第二代若在漁場找到興趣，無非是擁有2種專才，所以課程才規定學生一定要到各行各業體驗一番。

李同訓是第二屆學生，但他已從農3年多，他說，資金與資源是青農遇到的最大瓶頸，幸這個學程提供他很多面向的資訊、減輕不少壓力。

(中時 )