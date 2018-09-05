娜塔莉波曼沒架子 威尼斯紅毯替年輕女星整裙

2018年09月05日 20:59 中時 潘鈺楨

亨利卡維爾（右）與丹尼爾布爾。（翻攝自網路）

第75屆威尼斯影展進入第7天，娜塔莉波曼（Natalie Portman）以音樂電影《光之聲》（Vox Lux）角逐影后，這是娜塔莉繼2016年的《第一夫人的秘密》（Jackie）後，再爭威尼斯影后！

《光之聲》故事橫跨1999年至現今，娜塔莉飾演一名意外爆紅成為國際巨星的女歌手，長大後卻走不出被姊姊暴力對待的陰影，導致人格分裂。同片還有英國男星裘德洛（Jude Law），兩人繼2004年《偷情》後再度合作，不過裘德洛並未出席。

她在片中化身搖滾巨星，紅毯造型也走霸氣華麗路線，身穿GUCCI金色禮服上場，佈滿金色裝飾線條的禮服在誇張的墊肩設計和銀色波浪V領下極盡奢華浮誇，絨布蝴蝶結腰帶收斂金色的視覺膨脹，華麗中帶有俐落感。16歲英國女星拉菲卡西迪（Raffey Cassidy）在片中飾演年輕的娜塔莉波曼，當天走紅毯時不慎卡住裙襬，娜塔莉波曼想都不想就蹲下來幫她整理，也避免了平口禮服走光，毫無巨星架子的暖心舉動受到網友好評。

積家也於當地一連幾日舉行晚宴，昨台灣男星明道及香港女星陳法拉現身，同場還有「超人」亨利卡維爾（Henry Cavill）、丹尼爾布爾(Daniel Bruhl)及達珂塔芬妮（Dakota Fanning）。

(中時 )