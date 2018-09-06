屏東》東港最年輕鎮代鄭鈺宸因生涯規畫不再選　改當議員助理持續為民服務

東港最年輕的鎮代表鄭鈺宸，因生涯規畫決定不再選，改以縣議員林蔡鳳梅助理身分繼續為民服務。（謝佳潾攝）

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東港最年輕的鎮代表鄭鈺宸，曾任前議長林清都助理5年，4年前返鄉選鎮代時，憑藉親和力十足、勤走基層等努力順利當選，而選後一切如故的熱情，更是讓她大受好評，不少鄉親期待她能在年底競選連任，但原有意的她最後因生涯規畫決定不再選，改以縣議員林蔡鳳梅助理身分繼續為民服務。

鄭鈺宸說，當了4年的代表，真的當出責任及感情來，所以一直以來都有規畫想再拚競選連任，但後因生涯規畫有了轉折，在與家人、同事商量後，決定不再參選，不過為民服務的決定不變，她將以縣議員林蔡鳳梅助理的角色，繼續服務鄉親。

鄭鈺宸曾任前議長林清都助理5年，她說，她當助理時生活很單純，因為不用時常直接面對民眾，主要負責的區塊是議會與縣府間的溝通，若議長有事交辦，也是追進度發展再向長官報告，當時「政治」兩個字對她來說，就是對老闆負責，最辛苦的反而是第一線的老闆而非她。

直到4年前林議長突然對她說，竟然跑了5年基層為民服務，也該是時候返鄉回饋，當下她想了想，覺得議會之於縣府的關係，如同代表會之於鄉鎮公所，而她竟擁有這套處事邏輯，是該返鄉服務鄉親。

「真的很感謝大家信任我！」鄭鈺宸說，她台語其實不好，當時宣傳車3分鐘的台語廣播，她足足錄了2個多小時，當時還以為支持度會因而下滑，沒想到反成大家認識她的第一印象，而現在她不僅台語嚇嚇叫，也將服務無弗屆。

(中時 )

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