因寂寞認養成「知己」貓咪腳腳讓主人找到回家路

蘇嫈婷以腳腳的可愛模樣打出行銷Logo，不同以往父母舊式的經營方式，在賣拖鞋界打出一片天。（謝佳潾攝）

友善列印
中時
蘇嫈婷以腳腳的可愛模樣打出行銷Logo，不同以往父母舊式的經營方式，在賣拖鞋界打出一片天。（謝佳潾攝）
蘇嫈婷以腳腳的可愛模樣打出行銷Logo，不同以往父母舊式的經營方式，在賣拖鞋界打出一片天。（謝佳潾攝）
蘇嫈婷從溝通師口中得知「腳腳不捨她離家多年在外打拼」，前年便在牠的鼓勵下返鄉接家業，打出屬於自己的一片天。（蘇嫈婷提供）

林邊女孩蘇嫈婷曾隻身在台北工作10逾年，當時為想有個伴，向好友認養1隻貓咪「腳腳」，3年前還為牠找來寵物溝通師，想更進一步了解牠，沒想到竟從溝通師口中得知「腳腳不捨她離家多年在外打拚」，前年便在牠的鼓勵下返鄉接家業，打出屬於自己的一片天。

蘇嫈婷說，腳腳陪伴她8年了，當初是因寂寞而認養牠，沒想到後來真的成了「知己」，腳腳似乎很懂得她的心境，不僅會在她疲憊時撒嬌，還吃定她不會生氣，故意在床上尿尿或便便以示沒人陪的不滿，牠的種種舉動真的很像朋友，非常貼心。

「我聽到時，默默落淚了。」蘇嫈婷指出，3年前她為腳腳請來寵物溝通師諮詢，原想進一步了解牠，沒想到竟從溝通師口中得知腳腳鼓勵她回家，溝通師說，腳腳覺得她一個人在台北打拚很辛苦，而且牠也想回屏東住大房子，真的很想跟主人一起回家。

蘇嫈婷本就有返鄉接家業的念頭，而在腳腳的鼓勵下，前年真的辭去國外貿易業務的工作，返鄉擺攤賣拖鞋，但她以腳腳的可愛模樣打出行銷Logo，不同以往父母舊式的經營方式，靠著她多年業務經驗及腳腳的加持，另外打出一片天。

(中時 )

完成高齡母親心願！楊偉中遺體最… 長照日漸重要 竹崎灣橋榮總分院…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。