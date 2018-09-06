因寂寞認養成「知己」貓咪腳腳讓主人找到回家路

2018年09月06日 07:22 中時 謝佳潾

蘇嫈婷以腳腳的可愛模樣打出行銷Logo，不同以往父母舊式的經營方式，在賣拖鞋界打出一片天。（謝佳潾攝）

蘇嫈婷以腳腳的可愛模樣打出行銷Logo，不同以往父母舊式的經營方式，在賣拖鞋界打出一片天。（謝佳潾攝）

蘇嫈婷從溝通師口中得知「腳腳不捨她離家多年在外打拼」，前年便在牠的鼓勵下返鄉接家業，打出屬於自己的一片天。（蘇嫈婷提供）

林邊女孩蘇嫈婷曾隻身在台北工作10逾年，當時為想有個伴，向好友認養1隻貓咪「腳腳」，3年前還為牠找來寵物溝通師，想更進一步了解牠，沒想到竟從溝通師口中得知「腳腳不捨她離家多年在外打拚」，前年便在牠的鼓勵下返鄉接家業，打出屬於自己的一片天。

蘇嫈婷說，腳腳陪伴她8年了，當初是因寂寞而認養牠，沒想到後來真的成了「知己」，腳腳似乎很懂得她的心境，不僅會在她疲憊時撒嬌，還吃定她不會生氣，故意在床上尿尿或便便以示沒人陪的不滿，牠的種種舉動真的很像朋友，非常貼心。

「我聽到時，默默落淚了。」蘇嫈婷指出，3年前她為腳腳請來寵物溝通師諮詢，原想進一步了解牠，沒想到竟從溝通師口中得知腳腳鼓勵她回家，溝通師說，腳腳覺得她一個人在台北打拚很辛苦，而且牠也想回屏東住大房子，真的很想跟主人一起回家。

蘇嫈婷本就有返鄉接家業的念頭，而在腳腳的鼓勵下，前年真的辭去國外貿易業務的工作，返鄉擺攤賣拖鞋，但她以腳腳的可愛模樣打出行銷Logo，不同以往父母舊式的經營方式，靠著她多年業務經驗及腳腳的加持，另外打出一片天。

(中時 )