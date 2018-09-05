嚴德發：募兵制推動 國軍戰力是經得起檢驗的

2018年09月05日 21:39 中時 呂昭隆

國防部長嚴德發今晚與媒體餐會致詞表示，自從募兵制推動以來，外界有很多人都在質疑我們的志願役到底有沒有戰力？這些所謂的新世代年輕人能不能夠捍衛國家、守護家園？我在此鄭重跟各位報告，回顧歷次的中共遠海長航訓練，國軍官兵都堅守崗位，無論從空中、海上的巡弋監偵，以及地面的國土防衛，在在顯示，只要國軍在，國家的安全一定能夠確保。一定能做到總統勉勵國軍的「只要國軍在，臺灣一定在」的要求。此外，從今年2月6日的花蓮地震，國軍官兵在第一時間即趕赴災區，快速搶救陷入瓦礫間的災民，乃至於這次的中、南部豪大雨災情，國軍官兵投入防災、離災、救災與防疫消毒等任務，我可以自豪的說，國軍官兵平時的訓練是紮實的、是絕對可以打仗的、更可以化為大愛，在災害來臨時，全心全意守護我們家園的。因此，我要向各位強調，國軍是一支平日堅守崗位，默默付出，展現「平時救災守護家園、戰時捍衛國家安全」的國軍核心價值，守護國人生命財產安全的鋼鐵勁旅；過去如此，未來亦是如此，國軍永遠與民眾在一起，共同守護家園，證明募兵制推動，國家戰力是經得起檢驗的。

另外嚴德發說，他在2月份上任後，就宣示今年度志願役人才招募成效要達到81％，年度迄今正期軍官班、士官二專班、中正預校、大學儲備軍官訓練團（ROTC）、專業軍（士）官班、志願役預備軍官班及志願士兵班隊各項招募數據顯示，均較去年同期為佳，目前整體志願役編現，由原78％已提升至80.7％，預期年底可達到預定目標。

在人員素質提升方面，志願役人力培養以中、長役期為主，分別施予1至4年專長養成訓練，並於任官服役後，隨留營向上發展，透過進修及深造教育，持續提高素質，使具備勝任各層級職務之能力，提升國軍戰力。同時也要向各位報告，未來隨募兵制計畫志願役人力補充目標達成後，人員維持預算將呈現穩定，本部將戮力推動招募與留營，滿足常備部隊人力需求，堅實國軍戰力，鞏固與強化國防安全，請國人給予募兵制支持與鼓勵。

(中時 )