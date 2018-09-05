陳志強新戲噴父愛 鬆口與女友買房好事近

2018年09月05日 21:35 中時 洪秀瑛

林予晞。（公視提供）

林予晞（左起）、馬惠珍、陳志強、洪晨維為戲造勢。（公視提供）

由魏約翰、秦慧珠製作、林樹橋執導的公視人生劇展《小貓熊胖達的奇幻冒險》，以罕見疾病「小胖威利症」為主題的戲劇今舉行記者會。劇情以電影《一首搖滾上月球》罕見疾病家庭的勇爸為故事原型及社會事件融合進行改編，展現罕病家庭的堅毅及現實生活間的拉扯。

為了詮釋劇中角色，林予晞、陳志強、王道、馬惠珍及童星洪晨維在開拍前做足功課，了解「小胖威利症」家庭生活樣貌。陳志強在劇中飾演「小胖威利症」的父親，從一個不認兒子的失職父親轉為接受與承擔，展現滿滿父愛。他回想起一場騎摩托車戴著兒子洪晨維的戲，「尤其是他肉肉的二支腿夾著，手環抱著，圓圓的肚子頂著我的背，突然間父愛就上來，幸福感尤然而生。」

他女友日前透露5年後才考慮結婚，陳志強笑說：「那會好好保養身體！」目前爸媽也不急著催婚，他同時一直在看房子，透露喜歡舊公寓，但管線跟停車都是很大的問題。看房子是否有徵詢女友意見？他大方回：「我是男的，當然要聽她的！」房產是否會登記在女方名下？陳志強表示，女友很有想法，兩人會一起付頭期及房貸。

林予晞拍戲過程被小童星們感動，她透露原本給自己受限，以為年過30，生孩子就不容易，可以把重心放在其他的地方，但是沒想到現在醫學發達，許多朋友都40歲才生子，發現人生有更多的選項、很有趣。但是由於閨蜜温貞菱、連俞涵都年紀比她小，所以不曾討論過這個問題。

公視人生劇展《小貓熊胖達的奇幻冒險》將於9月9日晚間10點首播，公視表示希望能讓社會大眾更認識罕見疾病小胖威利症，並對罕見疾病給予更多的關懷與協助，希望能讓患者與家屬感受到愛與溫暖。

製作人秦慧珠兒子「牛牛」本身也患有「小胖威利症」，她將這份遺憾化成愛與關懷，與其他病友家屬成立「小胖威利病友關懷協會」，與知名「花系列」製作人魏約翰，也是她的先生，現在更透過戲劇讓社會大眾了解這個罕見疾病。

(中時 )