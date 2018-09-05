英：神經毒劑攻擊為俄軍情特務所為 俄反擊：勿操弄訊息

英國政府指控，兩名俄羅斯軍情處特工─佩特羅夫(左)和波許羅夫，涉嫌今年3月以以神經毒劑攻擊俄國前雙面諜史柯里帕父女。(美聯社)

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英國倫敦警方擷取的監視器影像，顯示佩特羅夫和波許羅夫案發當天，出現在索爾茲伯里車站。(美聯社)

英國警方今天宣布，已掌握「足夠證據」，認定兩名俄羅斯軍事情報總局(GRU，格魯烏)的官員，就是今年3月在英國索爾茲伯里(Salisbury)，以神經毒劑攻擊俄國前雙面諜史柯里帕和女兒尤利婭的嫌犯。不過，俄方對此指控全盤否認。

英國警方和英國皇家檢察署(CPS)指出，已有足夠證據起訴兩嫌，英相梅伊表示，

亞歷山大‧佩特羅夫(Alexander Petrov)和拉斯蘭‧波許羅夫(Ruslan Boshirov)任職於俄國軍事情報總局，兩人目前都不在英國，執行行動前以化名入境英國。梅伊詳述檢警過濾上千支監視器、以及馬不停蹄調查後的結果指出，兩人的下毒之舉「並非魯莽行動」，「幾乎可確定是經由俄國政府高層批准。」

但針對英國政府的最新指控，俄方持續嚴詞否認。外交部發言人札卡洛娃女士回應，「名字和照片被公開在媒體上，但這不代表什麼。」她呼籲英國當局，雙方應該透過執法部門合作，讓此事水落石出，而非採取公開指控和操弄資訊等手段。

史柯里帕父女遭攻擊後都幸運活命，英方直指莫斯科是幕後黑手，但俄國抵死不認，美國為首的西方世界國家，因此對俄方祭出制裁行動。

(中時 )

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