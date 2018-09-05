陳水扁踩紅線逼蔡英文特赦？民進黨9個字回應

2018年09月05日 22:08 中時電子報 丁世傑

民進黨5日下午舉行中常會，發言人何孟樺會後轉述會中內容。媒體詢問陳水扁接受日媒《產經新聞》專訪，頻頻踩紅線是否要逼蔡英文特赦，何孟樺說，這是「假設性問題沒有評論」。

陳水扁在日本產經新聞今（5）日以頭版刊登的訪問中表示，台灣面對強力打壓，應早日舉行公投。陳水扁也批評，馬英九政府的兩岸政策作為幾乎是無條件的門戶洞開。

由於陳水扁是保外就醫，產經新聞特別說明，由於顧慮司法當局限制陳水扁不能直接接受媒體訪問，所這次的訪談是以扁與多個在日台灣人團體幹部懇談會的方式完成，時間是在2日午後在高雄市區的某棟大樓內。

根據中評社報導，國民黨立委李彥秀表示，民進黨政府還要忍受陳水扁的擦邊球多久？陳水扁是刑事案件定讞的受刑人，因病」保外就醫，但是屢次違反保外就醫的規定，這次又用這樣技術性規避的方式接受媒體專訪，根本就是挑戰保外就醫制度。

李彥秀痛批，陳水扁吃定了民進黨不敢依法行政，挑戰保外就醫制度，而蔡英文跟民進黨必須留意，陳水扁逐漸累積的政治能量，不出多久又要讓民進黨再次感嘆養虎為患，到時候後悔恐怕都來不及了。

對此，媒體詢問民進黨發言人何孟樺，陳水扁接受日媒《產經新聞》專訪，頻頻踩紅線是否要逼蔡英文特赦，何孟樺說，這是「假設性問題沒有評論」。

(中時電子報)