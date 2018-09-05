長女罹癌！ 蔡正元淚灑法庭求出國探病 法官不准

前國民黨政策會執行長蔡正元。(中時資料照)

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前國民黨政策會執行長蔡正元，被控涉及「三中案」中影案部分被限制出境，蔡上月向台北地方法院聲請暫時解除限制出境處分，法官開調查庭時，蔡淚灑法庭說「事非得已，因為狀況嚴重，不快去就來不及了！」案經檢辯書狀交換，法官最後裁定駁回蔡正元的解除限制出境聲請。

蔡正元開庭當時，對聲請解除限境的理由和原因都沒說，據了解，他在書面聲請狀表示，他的長女罹患癌症，在美國治療，病況嚴重，經美國治療機構主治醫師來函，希望他能前去探視並給予支持以利治療，他沒有拋棄妻女逃亡的可能，希望能聲請單次解除限制出境、出海的處分。

法官審理後認為，蔡正元被控中影交易等案，准以1000萬元具保停止羈押，並諭知限制住居、出境和出海及定期向派出所報到，台北地檢署今年7月9日起訴他涉犯業務侵占、背信、公益侵占及違反商業會計法等罪，依起訴書內容，犯罪嫌疑重大。

審酌蔡在台灣、香港、大陸的資產狀況，及他的長女在美工作數年、具美國公民身分，蔡正元在海外有相當的資產及親屬網絡，具備長期居住的能力；蔡目前雖有妻女在台灣，但依司法實務經驗，多有被告偵查中遵期到庭、國內尚有家人還是棄保潛逃的狀況。如果解除限制出境處分，可能有滯留海外不歸的疑慮，依審理進度，為使審判程序順利，有繼續對限制出境、出海的必要。

裁定指出，蔡正元雖稱有赴美探視女兒必要，但所提事證，並衡酌我國醫療水平，不足以認為他女兒所罹病症沒有返台治療的可能，再者，依美國醫療機構書函，該機構已通知蔡的前妻去探視，蔡的長女在他沒有赴美探視下，也不是不能獲得親情奧援，應駁回聲請。

(中時 )

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