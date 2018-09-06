電動自行車「異軍突起」 肇事死傷增1.5倍

2018年09月06日 07:37 中時 林郁平

國內自行車風氣不墜，加上各種共享單車，自行車已成為民眾休閒、遊憩及運動、代步工具。依據交通部「2017年自行車使用狀況調查」資料顯示，國內12歲以上民眾，每周騎自行車人口約511萬人，家戶擁有約1075萬輛自行車。因自行車安全騎乘宣導日益重要，警方特別就自行車肇事進行統計分析。

警方統計，近5年警察機關取締自行車違規件數，由2013年的1837件，逐年上升至去年的6858件，增加5021件、273.33％；去年自行車肇事8106件，為近5年新高，較2013年增加1090件，其中，以電動自行車增加902件、148.84％最多；去年受傷人數1萬1504人，較2013年增加1342人，也是以電動自行車增加1310人、153.58％最多；自行車肇事死亡人數則呈遞減之勢，由2013年62人，降至去年34人，減少28人(-45.16％)。

警方分析，自行車前5項肇事原因依序為「未依規定讓車」1491件(占18.39％)、「轉彎(向)不當」1193件(占14.72％)、「違反號誌、標誌管制」854件(占10.54％)、「逆向行駛」384件(占4.74％)及「橫越道路不慎」348件(占4.29％)，合占全部原因的5成以上。並以「未依規定讓車」及「轉彎(向)不當」增加最多。

警政署表示，將持續加強取締自行車違規，要求各警察機關執行各項交通執法勤務，發現自行車違規行為，積極主動攔查勸導取締，並針對電動自行車酒駕、闖紅燈或不依號誌指示行駛、不按標誌、標線規定兩段式左（右）轉、未依規定讓車、逆向行駛、不依規定擅自穿越快車道及行駛快車道等，嚴重危害交通安全秩序或發生交通事故的違規行為，優先取締，以降低自行車事故發生。

(中時 )