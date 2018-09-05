王菲、周迅世紀同框！都曾是「他」的女人 一圖解關係

王菲、周迅分別和李亞鵬有過一段情。（圖／翻攝自微博；達志影像）

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中時電子報
王菲、周迅一起錄節目，被形容世紀同框。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

天后王菲2016年復出舉辦演唱會《幻樂一場》後，今年再接下實境秀節目《幻樂之城》，繼先前女兒竇靖童做客，讓她罕見露出緊張激動模樣，最近她更和前夫李亞鵬的前女友周迅同台，畫面曝光立刻掀起熱烈討論，形容根本是世紀同框！

有網友在微博PO出王菲、周迅一同錄影的畫面，只見王菲穿著連身牛仔褲，周迅則是白襯衫搭配黑色高腰西裝褲，兩人有說有笑走出節目布景的隧道，氣氛看來相當歡樂，兩位天后合體，氣場更是強大。而該照曝光後，引來大批網友激動直呼「活久見」、「我最喜歡的演員和我最喜歡的歌手同台了，激動ing」、「太神啦」。

王菲、周迅與李亞鵬之間的關係圖。（圖／翻攝自娱蜀黍微博）

雙后同框為何話題性十足？是因兩人都和李亞鵬有過一段情，周迅和李亞鵬2002年拍《射鵰英雄傳》擦出愛火，但交往5年宣布分手，之後男方與王菲結婚生下愛女李嫣，但兩人又於2013年離婚。另外，王菲還沒和謝霆鋒世紀大復合之前，周迅也曾與謝霆鋒傳緋聞，而王菲前夫竇唯的堂弟竇鵬，則是周迅的第一個「螢幕初戀」，王菲的女兒竇靖童又與周迅是忘年之交的密友，錯綜復雜的關係甚至有網友彙整出圖表理解，也難怪這回王菲、周迅世紀同框會造成熱烈討論。

(中時電子報)

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