周慶決戰氣墊！精品美妝祭出最美設計搶市

2018年09月05日 22:23 中時 吳娮翎

香奈兒活力光采保溼氣墊粉餅SPF15，2200元。（香奈兒提供）

肌膚之鑰光采奢華氣墊粉霜 SPF25 PA＋＋＋，3000元。（肌膚之鑰提供）

雅詩蘭黛傳奇白金保養系列情境照，白金級黑鑽松露雙效豐潤奇蹟霜1萬8500元，白金級寶石光提氣墊粉餅SPF35 PA＋＋＋＋ ，3000元。（雅詩蘭黛提供）

迎戰周慶，各大頂級美妝紛推年度新品搶市，不只是陸續發表奢華保養，就連底妝系列也成主戰場，尤以近年夯賣的氣墊粉餅最受矚目，氣墊粉餅不再只是訴求底妝功效，更可用於提亮、修容等多功能，頂級氣墊價格是一般氣墊的雙倍，仍讓許多名媛貴婦趨之若鶩，正是因為其添加頂級保養，也讓氣墊粉餅，成為頂級保養的前哨戰。

雅詩蘭黛，白金系列推出至今已超過60年，今年再推全新「白金級黑鑽松露雙效豐潤奇蹟霜」，針對亞洲肌膚設計清爽質地，白金級黑鑽松露雙效豐潤奇蹟霜採用有「黑色鑽石」美譽的「黑鑽松露」。雅詩蘭黛不只推頂級乳霜，也發表首款「白金級寶石光提氣墊粉餅玫瑰粉」與「白金級寶石光提氣墊粉餅珍珠白」，承襲白金級寶石光提粉妝系列中擁有的頂級精華，將精華封存於氣墊中，一拍立即為肌膚注入保養。

香奈兒活力光采底妝系列全新「活力光采保溼氣墊粉餅」，輕拍臉龐即可打造絲緞微霧光澤，同時賦予肌膚保溼水潤感受，質地輕盈，可隨需求調整遮瑕度，圓形外盒設計，一手輕鬆掌握，無論何時何地，全天候恣意補妝。香奈兒研究團隊專精於光感科技，精心獨創光折射柔焦粒子粉體複合物，幫助展現更細緻的膚質，同時精選膚色修正色素粒子，打造勻淨肌膚質感。

肌膚之鑰則推出「光采奢華氣墊粉霜」，訴求透明感補妝展現自然氣色，專為亞洲氣候所研發，讓上妝同時，肌膚也能展現如保養後的美肌。

(中時 )