丈夫與小三陽明山築愛巢 女軍官崩潰患病子宮遭切除

黃男與花女時常到摩鐵開房間，還出國旅遊，並在陽明山租屋同居，黃女對於丈夫的背叛氣憤，導致她壓力大到患病切除子宮。(示意圖/達志影像)

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中時電子報

新北市一名黃姓女子曾任高階軍官，並與吳姓丈夫結婚7年，然而吳男卻在2013年間因買保險，認識一名花姓女業務員，並與其發生婚外情，2人時常到摩鐵開房間，還出國旅遊，並在陽明山租屋同居。黃女對於丈夫的背叛氣憤，導致她壓力大到患病切除子宮，並向小三求償468萬多元。

黃女控訴，花女明知道吳男已婚，卻仍與她發生婚外情，2人還常上摩鐵，甚至兩度出國旅遊，花女還拿吳男送的高級項鍊貼臉合照，還轉印到馬克杯，甚至在陽明山上共築愛巢。黃女指出，花女破壞她們的婚姻，導致她壓力過大，因此罹患子宮內膜異位肌瘤，子宮、輸卵管只能切除，被國軍認為是二等殘，無法繼續工作，要求花女賠償468萬多元精神賠償金。

對此，花女供稱，她與吳男並沒有不正當交往，更沒有同居，2人只是因為業務往來才會在餐廳合影，再順便製成馬克杯，指稱這些都是「正常社交禮儀」，出國訂機票也是代訂，她絕無破壞黃女婚因意圖。

士林地院認為，2人一同出國拜訪客戶、用餐等行為，超過一般客戶與業務員互動，加上馬克杯、高級項鍊，以及花女摟著吳男肩膀貼臉拍照，顯然有特殊紀念價值。

據《蘋果》報導，花女的房東女兒也表示，花女租屋時曾透露「先生要來住」，事後也都是吳男在處理，法官因此認定2人同居，侵害黃女配偶權，但無法證明黃女子宮遭切除與外遇有關，因此判花女須賠償60萬元，全案可上訴。

(中時電子報)

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