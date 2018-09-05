日本即將測試太空電梯 希望2050年正式動工

科幻作品中常引入太空電梯的概念，日本將要著手實驗可行性。(圖/網路)

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中時電子報

進入太空需要對抗地球引力，需要昂貴的火箭和大量的燃料，因此科幻小說家一直有一種想像：連接地球和太空的電梯。現在日本工程師即將開始做小規模測試。

科學警報(science alert)報導，日本靜岡大學工程學院團隊將在9月11日進行一種規模很小，但是很重要的實驗，兩個長寬只有10公分的小立方衛星，以10公尺的鋼纜相連接，並且會有一座小電梯，在衛星中間的鋼纜來回移動，以測試太空電梯的可行性。

靜岡大學的團隊成員表示：「這將是世界第一次太空中電梯運動的測試實驗。」

太空電梯的發想是俄國太空理論專家康斯坦丁．齊奧爾科夫斯基（Konstantin Tsiolkovsky）提出的，他是在1895年看到巴黎艾菲爾鐵塔後，感受中間的電梯後，就提出連接太空與地球的電梯。自他以後，這項技術已經多次出現在各種科幻小說當中。

實施太空電梯所涉及的技術挑戰非常巨大，首先它需要由足夠輕的材料構成高塔，以免被自身重量壓垮，同時還需要具備足夠的強度，以承受由因離心力作用造成的的張力，以保持電梯；第三，它還必須承受來自地球、太陽和月亮的重力，以及地球本身的氣候環境（比如強風）。

又輕又強韌的奈米碳管技術一直被認為是太空電梯的好材料，但目前還不具備大量製造奈米碳管的技術，而整座太空梯電，至少需要生產96000公里的奈米碳管纜繩。

然而，日本的研究團隊認為，思考材料的強度之前，應該要先證明太空電梯理論是否可行，因此靜岡大學才會先進行這場實驗，他們要瞭解，在太空環境中，電梯能否成功運行，還是會受到電梯行動時的扭力給影響。

靜岡大學工程師石川洋司(Yoji Ishikawa)說：「從理論上講，太空電梯非常合理，我相信未來人類前往太空，就是搭電梯一樣簡單。」

日本建築公司大林組已經宣示，只要太空電梯的原理被證明可行，他們就會希望在2050年時，將太空電梯給完成並投入運營。

(中時電子報)

文章來源：Japan Is About to Start Testing The Feasibility of a Space Elevator

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