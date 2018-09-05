鶯歌區建國里老人共餐有溫度

新北市議員候選人蘇泓欽今（5日）參加建國里老人共餐活動。（許哲瑗翻攝）

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許哲瑗
新北市議員候選人蘇泓欽今（5日）參加建國里的老人共餐活動。（許哲瑗翻攝）

新北市議員候選人蘇泓欽今（5日）參加建國里的70多位老人共餐活動，熱鬧滾滾，蘇泓欽說，若當選盼能爭取到更多經費，提升共餐次數、擴大空間；建國里長林清得表示，當初推動阻力不少，如今里內阿公阿媽熱烈參與，熱鬧滾滾。

「別人做不到的，我們做到了！」林清得說，建國里剛開始實施共餐計畫時，歷經種種困難，曾有年輕一輩質疑「爸媽在家有外勞照顧，幹嘛把他拉出門？」經由里長逐一關心、拜訪，從備料、選材都親自烹飪料理，還在用餐前設計健身操、唱歌等活動，陸續有愈來愈多老人期待共餐日的到來。

林清得指出，許多老人因子女長期在外工作，獨居在家，三餐吃隔夜菜、配電視，藉由共餐日把老人拉出家門，一場共餐日就有80多位長者搶著報名，小小的里民中心被擠得水洩不通，老人們互相從菜色聊到生活近況，有說有笑、熱鬧滾滾。

蘇泓欽說，老人共餐不單是位老人解決民生問題，更重要的是大家能共聚一堂，邊吃飯邊聊天，長輩和晚輩間看法或許不一致，但老人和老人總有聊不完的話題。

他指出，目前鶯歌20個里中，有13個里辦理老人共餐服務，受限於經費，有些里每月辦1次、有些2次，若上任後必極力爭取各里每月都能舉辦2次，並在每個舉辦共餐的場所，設立血壓機和測血糖儀器，時刻為長者的健康把關，提供更好的生活品質，因為長輩的健康比什麼都重要。

(中時 )

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