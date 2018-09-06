醫官下藥迷昏女兵 醫務所床上伸狼爪卻...

(示意圖/達志影像)

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中時電子報

一名空軍中尉劉姓醫官，去年趁與女醫務兵支援澎湖馬公時，劉姓醫官將網購的FM2藥丸等加入奶茶，讓女兵飲用，女兵引用奶茶後全身無力、頭暈想吐，劉姓醫官以按摩的名義，伸出鹹豬手入女兵衣內搓揉胸部，更想脫下自己的內褲性侵她，被害女兵不奮力起身駕車逃離揭發此事，劉姓醫官坦承對女兵有了「邪念」，但否認強制性交未遂，台南地院合議處5年4月徒刑，可上訴。

據調查，劉姓醫官於去年底網購三級毒品FM2及第四級管制藥品史蒂諾斯，趁女兵前往餐廳打飯之際，將FM2及史蒂諾斯1顆加入奶茶內，讓女兵飲用。30分鐘左右，女兵全身無力、身體不適，劉便帶女兵到病床上休息，並以按摩名義，將失去力氣的女兵外褲褪去，不但觸碰她私密處，並將手伸觸摸胸部及乳頭。並以勃起生殖器碰觸女兵大腿內側，甚至起身想脫下自己的內褲，所幸女兵奮力起身駕車逃回寢室，並撥電話給男友告知此事，向上長官告發此事。

事後，劉姓醫官承認對女兵有了「壞念頭」，才將藥物加入奶茶內。但他否認有側躺在女方身旁以生殖器碰觸對方大腿，當時只想撫摸對方，沒有強制性侵的意圖。更提出醫院的診斷證明書，稱自己目前呈現焦慮鬱症狀，合併衝動控制困難。

據《聯合》報導，合議庭認為，兩人是長官與部屬關係，劉因個人私慾，竟使用第三級毒品FM2及第四級管制藥品史蒂諾，對女方下藥性侵，不但有違長官對部屬的照護義務，更違背醫者應以病人健康與福祉為首要顧念，應予嚴加非難。

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