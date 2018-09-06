女自知染愛滋竟仍接客賣淫 她稱有警告「戴保險套」

2018年09月06日 00:02 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

愛滋病傳播氾濫，喜歡尋花問柳的人還是聞之色變。一名女子明知自己患有愛滋病的情況下，仍以廉價方式在自己住屋從事賣淫，後來他被警方查獲，自承有染愛滋病，讓過去與她有接觸的「嫖客」人人自危，日前中國大陸人民法院依法對她涉嫌「傳播性病罪案」審理，該女辯說，「我有事先警告要戴保險套」。

據大陸廣西媒體報導，依據警方的調查，被告人女子以50元（人民幣，下同，約台幣230元）的價格與多名嫖客在融安縣長安鎮縣城的出租房內進行性交易，後被前來檢查的融安縣公安民警傳喚到案進行調查。公訴機關指控：這名女子被確診患上愛滋病，而她在明知自己患有愛滋病的情況下，仍從事賣淫活動。

庭審中，被告人女子對自己的犯罪事實供認不諱，辯稱對於自己患有愛滋病還從事賣淫活動的行為，不是為了報復社會，而是由於患病無法找到工作，生活困難，被迫賣淫獲取收入維持生活，在進行性交易時，「自己都要求對方採取安全措施」。

在中國大陸什麼是「傳播性病罪」？傳播性病罪是指明知自己患有愛滋、梅毒、淋病等嚴重性病而進行賣淫、嫖娼的行為。

依大陸法律《刑法》第360條（第1款）：明知自己患有愛滋、梅毒、淋病等嚴重性病賣淫、嫖娼的，處5年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金。

如果只是夫妻間、戀愛中、姘居中的性行為、通姦等，不構成傳播性病罪，而是屬於道德規範中的性行為，應當受到道德譴責。

本罪在犯罪形態上屬於行為犯，只要行為人在明知自己患有嚴重性病的情況下，故意實施賣淫、嫖娼行為，即構成犯罪。根據現行刑法的規定，即使行為人在進行性交易時，採取了有效的預防措施，正確地使用了保險套，行為人仍有成立傳播性病罪的可能。

(中時電子報)