達人曝光台灣10大泡麵排行 網友不服氣狂打臉

2018年09月06日 00:02 中時電子報 林郁庭

The Ramen Rater's Top Ten Taiwanese Instant Noodles Of all Time 2018 Edition | 2018台灣十大泡麵排行。（影/The Ramen Rater YouTube）

里納許公布2018台灣10大泡麵排行榜，第一名為老媽拌麵「老成都担担麵」、第二名為台酒「白酒帕式達」。（圖/翻攝自The Ramen Rater YouTube）

泡麵口味不斷推陳出新，知名泡麵達人美國部落客里納許（Hans Lienesch），自2002年起評選年度十大泡麵，每年都會固定評選出十款年度泡麵（或是譯為快煮麵），再依國家分類選出該國的前十名，近日他以台灣泡麵來做評比，公布2018台灣十大泡麵排行榜，公布一出，卻也引許多網友熱烈討論，直呼不服氣維力炸醬麵、滿漢大餐等都沒入圍。

里納許公布2018台灣10大泡麵排行榜，自第一名到第十名依序為：老媽拌麵「老成都担担麵」、台酒「白酒帕式達」、小拌麵「古早味雙蔥油細麵」、小廚師「泰式咖哩雞」、曾拌麵「香蔥椒麻」、三米拌麵「油蔥拌麵」、阿舍乾麵「究醬拌麵」、KiKi「蔥油拌麵」、五木拉麵「馬祖老酒麵線」、三米拌麵「椒麻拌麵」。對於「老成都担担麵」再度蟬聯第一，里納許大讚是因為麵感很好，所有佐料都融為一體，第二名是因為完美結合奶油醬汁、豬肉和白葡萄酒，造就出的黃金組合，讓他許驚豔不已。

排行榜影片一出，有眼尖網友發現，幾乎都是現煮乾拌麵，「一堆都是要煮的麵

他是在泡麵排行啥？」、「什麼叫泡麵，就是調味料包倒下去，熱水沖下去，三分鐘後打開就可以吃的才叫泡麵好嗎」，不過也有人幫緩頰，「泡麵用煮得都很好吃」、「原文寫instant noodles ->指的是方便快煮的麵。一堆人因為翻譯說泡麵衝出來批評原作者」。

還有許多人因為自己心目中的泡麵沒上榜而瘋狂吐槽，「歪國人不懂啦」、「維力+科學麵第一！統一肉燥+黑松第二！滿漢第3，其他不在乎」、「維力、味味A排骨雞首選」、「維力炸醬麵才是王道好嘛！」

(中時電子報)