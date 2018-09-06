扯！存2萬9只入帳2萬 行員回這句話讓她譙髒話

2018年09月06日 00:02 中時電子報 莊楚雯

存款2萬9收據只有2萬，9千元人間蒸發。 (翻攝自 爆怨公社)

存款2萬9只入帳2萬是怎麼回事？一名女網友到《爆怨公社》PO文，說自己去某家銀行存款，卻一肚子火回來！明明給行員現金2.9萬，收據卻是寫2萬，她反問行員「怎麼是兩萬？我給你兩萬九耶！」想不到這行員竟然回說「你不是給我1萬9？」讓原PO大傻眼「靠！裝傻捏！啊不就謝謝你還多幫我存一千吼。」

聽到行員回答「你不是給我1萬9？」這種話，讓原PO語帶不爽的拿出證據，「我剛剛在你們外面提款機領的，有提款收據！」此時行員二話不說，立馬再存9千，看到行員這種行為，原PO心理狂譙髒話「九千捏！！！你當老娘吸空氣賺錢噢？」同時提醒大家，存錢時千萬要記得看收據，尤其臨櫃辦理！

雖然最後結局是圓滿落幕，原PO也不打算追究，但看在網友們眼中，仍覺得這行員的行為太誇張，「一次就賺9000...太扯」、「講求誠信的金融業，這頗嚴重的耶！」、「連這個也敢這樣光明正大的凹喔」、「這行員擺明了就是心懷不軌..」、「點鈔機要放後面啊，客人才看得到，而且說1萬9給2萬真的很瞎，說謊不打草稿」、「就算他當你給他19000...那他為什麼做20000的帳？他自己說出口都不會覺得不合理？」、「傻眼！還說不是給1萬九嗎？那他存兩萬幹嘛」。

(中時電子報)