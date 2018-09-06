高雄》「淹水怪誰」文宣惹怒鄉親 韓國瑜憂選情狀告黨中央

2018年09月06日 00:02 中時電子報 呂承哲

823熱低壓襲捲南台灣，造成嘉義、台南以及高雄多處傳出淹水災情，不只總統蔡英文做裝甲車巡視災區引發民眾怒火，國民黨一張「淹水怪誰」文宣也引來網友撻伐。該份文宣還延燒到選情，國民黨高雄市長候選人韓國瑜陣營也私下狀告黨中央，希望能撤下，然而，文傳會認為批評是綠營在帶風向，為了轉移治水不力焦點。

黨主席吳敦義妻妻子蔡令怡上月28日出席「台北市婦女會挺丁守中後援會」成立大會，上台致詞時談及水災，認為蔡正府花大錢治水，「但是民進黨是真做還是假做，老天都看到了，老天一天的雨水就打了他們的嘴巴，這實在是『老天有眼』」，引發外界痛批，吳敦義也趕緊跳出來澄清，是遭到「斷章取義」。

然而，同日卻在臉書PO出一張「淹水怪誰」的文宣，將嘉義、台南、高雄及屏東等受水災所苦的縣市標註上民進黨執政時間，明示「長期衰敗+長期淹水」，卻遭批評幸災樂禍，遭網友撻伐。

據《上報》報導，韓國瑜陣營也認為此舉引發鄉親不滿，請幕僚狀告黨主席吳敦義辦公室，希望能將該份文宣撤下，黨副秘書長杜建德也向文傳會表達關心。不過，國民黨文傳會代理主委唐德明認為，文宣講的都是事實，本來就預期到綠營會藉此轉移焦點，幾波文宣攻勢也有鄉親認同災情的確嚴重，「哪一點不是事實？全部都是事實！」

(中時電子報)