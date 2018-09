2018年09月06日 03:26 中時 蔡琛儀

周杰倫(周董)向來熱愛變魔術,他昨天在IG放上和魔術師蔡威澤,利用平板電腦,分別以撲克牌及漢堡將平面照片變實物的魔術,只見平板電腦上的漢堡在魔術師指間划動之際,瞬間變成了真的大漢堡,影片在不到一天內就吸引150萬人瀏覽。

周董還大展英文實力,俏皮寫下:We are magic masters. Is this your burger?Not anymore.(我們是魔術大師,這是你的漢堡嗎?不,已經不是了。)並標註了曾在街頭表演這個魔術而聞名全世界的日法混血魔術師Cyril,沒想到Cyril不僅在po文下回應:Whoa...pretty good.Now I dont have to do that magic burger trick for you!Lol (哇,做得好,我以後不需要在你面前表演這個魔術了。)也轉po周董的影片,蔡威澤也回應Cyril,三位魔術師隔空交流,相當有趣。

