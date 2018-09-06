做手腳！傳五角大廈掩飾F-35戰機大問題

2018年09月06日 05:00 中時電子報 楊幼蘭

F-35A戰機

歷經研發經費暴增，還有層出不窮的問題後，F-35戰機逐漸成熟，似乎漸入佳境。

不過，據《國家利益》（The National Interest）網報導，由非營利民間組織「政府監督計畫」（Project on Government Oversight）從五角大廈F-35聯合專案辦公室（F-35 Joint Program Office，F-35 JPO）取得的文件顯示，這款先進隱形戰機有重大的設計瑕疵，但卻在未加以修正的狀況下，被改列為較不嚴重的問題。

「政府監督計畫」國防分析師葛雷澤（Dan Grazier）指出，F-35缺陷審查委員會（F-35 Deficiency Review Board）2018年6月4日的會議紀錄副本顯示，他們把19項歸為第一類（Category I）的嚴重缺陷，降為第二類較不嚴重的問題，其中甚至有10項根本沒有修正計畫。

他並指出，在少數案例中，委員會是按測試工程師的建議降低瑕疵等級，但剩下的19項卻是在沒有明顯的正當理由，或是確切證據顯示，這些瑕疵真的不像原本那麼嚴重的狀況下，便自作主張擅自更改。

而這些瑕疵包括無法從聯合直接攻擊炸彈（Joint Direct Attack Munition，JDAM）武器系統讀回目標座標。換句話說，F-35駕駛目前在發射武器前，並無法確認目標座標，而這可能導致友軍或平民喪生。

(中時電子報)