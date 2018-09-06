專訪／90歲資深演員接受眼角膜捐贈重見光明

2018年09月06日 03:28 中時 洪秀瑛

高振鵬分享當年拍戲險失明。（蘇蔓攝）

有駝背及削瘦是因為去年摔了一跤傷了脊椎。（蘇蔓攝）

高振鵬當年和楊貴媚（左）及李之勤合拍《孽女花》。（蘇蔓翻攝）

因拍《戰國風雲》險失明。（蘇蔓翻攝）

馬上英姿。（蘇蔓翻攝）

《秦俑》。（蘇蔓翻攝）

與江彬（右）對戲。（蘇蔓翻攝）

曾與兒子高培均（左）同台表演。（蘇蔓翻攝）

高振鵬當年擔任化妝師（中）。（蘇蔓翻攝）

全家福。（蘇蔓翻攝）

90歲的「高老爹」高振鵬是少數還在「線上」的資深演員，從影66年的他，大小螢幕從沒當過男一，是演藝圈「永遠的綠葉」，16年前他曾以《人間友愛》的老兵角色獲得金鐘單元劇男配角獎，今年獲頒金鐘特別貢獻獎，他說「很感動、很感恩」，面對這個久違的金鐘獎座，他老人家好奇問：「不知道他們會給我多久時間（致詞）？」表情逗趣，開心透露一對兒女在10月6日金鐘當晚將陪他一起出席領獎。

高振鵬年輕時以話劇《恭禧發財》在藝工隊嶄露頭角，隔年參加中影前身「農教公司」首部電影《梅崗春回》開啟演藝路，之後參演電視劇《寒流》轟動全台，43年前在中視播出500多集的《親情》劇中飾演「陳大斗」又大紅，同年獲中視簽為基本演員，至今拍過上百部電影，亦拍過《星星知我心》、《絕代雙嬌》、《雪山飛狐》、《包青天》、《一代女皇》、《煙雨江南》、《白色巨塔》、花系列《孽女花》、偶像劇《真愛找麻煩》、《稍息立正我愛你》、《魔幻對決》、《水槍》等上百齣電視劇，資歷豐富。

問他是否遺憾至今沒當過男主角？他說，「不會，當演員就是要嘗試各種角色，明星是一步登天，搭電梯的，演員是一步一腳印，走樓梯的」。他以綠葉演員自居，從不計較得不得獎，永遠只忠於角色，此次獲獎，他認為鼓勵的作用及意義非常大，「那怕只是一個小小螺絲釘也可以被看見了，好戲真的不能沒有綠葉演員、終於能告慰那些不在的綠葉演員，努力受到肯定了，這個獎也替現在的綠葉演員打了一針強心劑，鼓勵他們把握每次演出機會」。

高振鵬曾當過副導演、做過11年的配音員、擔任10年的電影劇組化妝師，演員還是他最喜愛的工作，他認為綠葉角色舉足輕重，唯有看重自己，別人也才會看重，表演這件事沒有小角色、只有大演員。他曾拍電視劇《黑皮與白牙》，當時男主角哭戲不出來，竟要製作人找他到現場「助攻」，他講完一段話，原本哭不出來的男主角竟哭到倒地不起，「這就是綠葉演員的功能」。

他說，作為專業演員不僅要背好自己的台詞，還要理解對手演員的台詞，如此才能把整齣戲完整演繹。他當年和藍正龍、楊謹華合拍偶像劇《幸福三顆星》，他演一位個性霸道的度假村董事長，脾氣差又固執，導演為了處理鏡頭問題，當時要求他把助聽器取下。

他擔心無法好好和演員對戲，於是把對戲演員的台詞全背下來，有次排戲時突然出了狀況，導演問「誰NG了」？一女演員竟直指是他，事後大家才發現，原來那位女演員有兩句台詞，卻只講了一句，並說另一句台詞是她自己「不想講了」，高振鵬因此沒接話，女演員竟把責任怪他身上，他也秒回：「妳沒講，我怎麼接。」不甘揹黑鍋。

鏡頭前演過無數角色，高振鵬最得意作品是中視的連續劇《親情》，當年他原本只有3集戲份，後來演了500多集，主要是他幫角色加分，設計了許多小巧思。由於這部戲家喻戶曉，造成轟動，所有的小學生們都在模仿，連自己的兒子也學他劇中角色口吃的樣子，這有趣現象意外引來立委關切，一度打電話到電視台反應，還提出希望編劇把他的角色改成不要口吃了，讓他印象深刻。

他說，做為一個演員不要怕沒戲演，他當年邊軋戲邊上節目，還拍台語劇《三叔公》，下功夫學台語，其實剛出道拍戲的時候，他國語不好，除了會對著鏡子練習，也會拿著劇本到山上練習用丹田發聲，自我要求甚高。他拍戲也拚命，當年在墾丁拍古裝劇《戰國風雲》，因風沙過大，導致眼睛受傷險失明，後來視線模糊情況下，居然照樣在下一部戲裡開車。

高老爹非常熱愛演員工作，一天沒工作就覺得累，自嘲是工作狂、勞碌命，他現在除了2耳重聽戴助聽器，2年多前換了一位年輕人捐贈的眼角膜，偶而也有腸阻塞問題，他說這些都不影響拍戲，「我現在記性還很好」。

很多人常問他什麼時候才不拍戲？他以「春蠶到死絲方盡，蠟炬成灰淚始乾」，比喻自個找到一個能值得付出的目標，會一直演到不能演為止。他自豪至今還有戲拍，除了記性好，也保持在現場從不看劇本、從不遲到早退2項記錄，「永遠做個敬業的演員，這樣對得起良心、對得起角色、對得起酬勞」。

(中時 )