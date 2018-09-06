胡歌舊愛首登伸展台 TOMMYNOW大秀降臨上海

海歷鮑德溫（左起）、設計師Tommy Hilfiger、江疏影、Lewis Hamilton和Winnie Harlow等人，同赴上海出席TOMMYNOW 2018秋冬即看即買系列大秀。（TOMMY HILFIGER提供）

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胡歌舊愛女星江疏影，以新任品牌全球形象大使身分，獻上伸展台處女秀。（TOMMY HILFIGER提供）
台灣代表王陽明（左一）與韓團少女時代成員太妍（左二）及男團EXO團員朴燦烈（左三），均在前排受邀名單中。（TOMMY HILFIGER提供）

女星江疏影是男神胡歌少數公開的女友之一，近來更因偶像劇《戀愛先生》竄紅，演藝表現備受矚目之餘，亦被美國時尚品牌TOMMY HILFIGER相中，日前以新任品牌全球形象大使身分，與小賈未婚妻海歷鮑德溫（Hailey Baldwin）和名模Winnie Harlow等人，一同登上TOMMYNOW 2018秋冬即看即買系列大秀。

此次是TOMMYNOW發表的第5個「即看即買」系列，品牌將大秀搬至上海國際客運中心碼頭舉辦，並以「型領未來」為主題，邀請眾多用自身經歷及力量影響他人的領導者詮釋最新作品。韓團少女時代成員太妍及男團EXO團員朴燦烈也在受邀名單當中，台灣代表王陽明則捲起襯衫袖子，露出手臂刺青耍帥，man味十足。秀後他與Tommy Hilfiger本人及世界F1賽車冠軍Lewis Hamilton合影時，更難掩興奮，並在Instagram留言中寫下：「小時候80及90年代，在紐約就很喜歡穿TOMMY HILFIGER，沒想到會有一天跟Tommy Hilfiger還有Lewis Hamilton工作跟合照！Hamilton的刺青很帥！ 」

而同樣身為品牌形象大使的Lewis Hamilton，這回接棒吉吉哈蒂德（Gigi Hadid），為品牌獻出首個Tommy x Lewis聯名限量系列。系列中除運用大量運用亮色色塊拼接及寬鬆剪裁外，甚至把令王陽明眼紅的刺青圖騰融入細節當中，成功將經典美式運動風格結合奢華運動潮流。另一展示的TOMMY ICONS限量系列，係以TOMMY HILFIGER經典單品為基礎重新設計，詮釋當代的「Tommy Woman」形象。

展演精彩大秀外，品牌更與中國知名的阿里巴巴集團合作，在旗下電子商務平台天貓上打造品牌日，並讓指定區域的消費者於下單後的24小時內收到訂購商品。此外，觀賞大秀賓客還可透過「TOMMYNOW SNAP」軟體立即購買產品，只需將手機對準走秀模特的3D影像，或是雜誌中的品牌圖片，即可透過程式辨識商品，自科技下手探討時尚的無限可能性。

(中時 )

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