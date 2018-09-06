日當代藝術家金氏徹平來台策展！5米毛怪現身信義區

2018年09月06日 03:45 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

喜歡動慢、打卡的朋友有福囉！《七龍珠》、《美少女戰士》等將近百頂經典動漫人物的頭髮拆解、拼貼，竟成為造型獨特的毛怪，在誠品信義店一樓以近五米高的巨型身影出沒！這是日本知名當代藝術家金氏徹平的經典代表作品《青春粉絲俱樂部#42》，藝術家也帶來同系列作品《青春粉絲俱樂部#88》等逾40件饒富現代生活趣味的藝術創作，於9/8-10/7在誠品信義店5樓展出。

本次展出的《青春粉絲俱樂部#88》，將動漫人物色彩繽紛的頭髮一一重組於電影星際大戰中經典角色丘巴卡身上，使其再生為全新形體；《青春粉絲x俱樂部(金與銀)#3》則是與日本當地黃金造型工匠師合作，採用日本貴金屬品牌SGC的純金物料製成。生活中熟悉的事物，經過金氏徹平的一雙藝術巧手，展現了完全不同的趣味。

誠品信義店「金氏徹平：浪漫的羈畔」｜台灣現地創作作品《白色釋放(建築物)#49》。（誠品提供）

金氏徹平是當代藝術鬼才，除了在日本備受矚目，也曾於美國、法國、德國、義大利、俄羅斯、澳洲、韓國等世界各地展出。本次於誠品信義店舉行全台首次個展，金氏徹平也特地進行現地創作，詮釋「台灣版」的經典代表系列作品《白色釋放》。

金氏徹平加入了在台灣駐地生活的這段時間所見聞的物件，如啤酒籃、麻將、扯鈴、曬衣架及日常使用的鍋碗瓢盆等，並將這些物件拆解、堆疊、重組，再以白色樹脂覆蓋，消去物件本身原有的角色與意義，化身成為超現實的藝術作品。9/8開展首日，將由金氏徹平親自導覽，當日也將舉辦限量絹印活動。另誠品也有舉辦兒童創意藝術課程與相關書展，歡迎大小朋友近距離接觸藝術。

(中時電子報)