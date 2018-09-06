台灣出版設計大獎「金蝶獎」徵件中！最高獎金10萬元

2018年09月06日 04:02 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

將你對書的熱情，用「設計」發揮出來吧！邁入2019第十五屆的「金蝶獎」台灣出版設計大獎，即日起開始徵件！於2018年10月5日截止，敬請各路好手把握機會踴躍報名！

金蝶獎是國內鼓勵書籍設計最重要的獎項，目的在表揚台灣書籍設計者與出版者追求書籍設計美學，讓國內優秀的書籍設計者有機會躍上國際舞台。獲獎作品將至德國萊比錫角逐「世界最美麗的書」設計大獎，呈現台灣出版品裝幀設計的軟實力。

「金蝶獎」由文化部主辦、財團法人台北書展基金會承辦。今年度評選以「整體美術與裝幀設計」為標準，將文字編排、圖像元素、裝幀技巧、封面包裝等整體面向，皆視為書籍設計的表現方式。

參賽作品限自2017年7月1日起至2018年6月30日初版之圖書，共計選出金獎、銀獎、銅獎各1名，以及10名榮譽獎，並頒予設計師金獎獎金10萬元、銀獎獎金5萬元、及銅獎獎金3萬元，以資獎勵年度台灣的優秀圖書設計。

參賽「金蝶獎」書籍，皆須完成「線上報名」及寄出「書面資料」兩項程序，請至台北國際書展網站進行「線上報名」，並郵寄樣書一本，註明「金蝶獎報名作品」，至台北市110信義區基隆路一段180號10樓「財團法人台北書展基金會 張秀珍」收。

(中時電子報)