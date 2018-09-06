漫畫基地座落華陰街！Logo及吉祥物設計徵選出爐

2018年09月06日 04:12 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台灣漫畫迷有福囉！首座「漫畫基地」座落在台北後火車站！文化部為了扶植台灣漫畫產業，整修位於台北市華陰街36及38號二連棟四層樓舊建物成為台灣首座「漫畫基地」，作為漫畫家的家。另台灣漫畫基地「Logo及吉祥物設計徵選活動」已於8月下旬完成決選，近期也公布結果囉！果然喜歡漫畫的人都是創意無限。

台灣漫畫基地「Logo及吉祥物設計徵選活動」的優勝作品為「Be happy！TCB」，其創作係以「台灣漫畫基地」的英文縮寫TCB(Taiwan Comic Base)三字為基本元素延伸設計。文化部將依評審團意見，優化優勝作品，以達台灣漫畫基地吉祥物、logo之傳達意象。

文化部為扶植台灣漫畫產業，整修位於台北市華陰街36及38號二連棟四層樓舊建物成為台灣首座「漫畫基地」，作為台灣漫畫家安心創作的家，並於107年7月16日公開徵選台灣漫畫基地吉祥物、logo，至8月15日截止共收到報名作品74件。

歷經2階段評選，每階段各3位專業評審委員，第一階段選出10件作品進入決選，並依據創作詮釋、表現技法、造型設計、色彩運用等4項原則給予評分，及考量作品之實際運用可行性及整體精神展現，分別選出第一名「Be happy！TCB」、第二名「台灣集大埕」、及第三名「台灣漫活」。

後續文化部將依照評審團意見，將第一名之作品進行優化，以達「台漫」品牌國際推廣之效，並將邀請台灣原創角色加入每月漫畫基地輪值角色，形成好友家族，擴大漫畫家參與，也讓更多的台灣原創角色被看見。

(中時電子報)