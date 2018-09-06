專訪／46公斤的她扛70公斤的媽！楊月娥為全癱母「手摳大便」無怨言

2018年09月06日 05:28 中時 林淑娟

楊月娥。（羅永銘攝）

楊月娥。（羅永銘攝）

楊月娥與媽媽。（取材臉書）

楊月娥與媽媽。（取材臉書）

電視主持人、名嘴楊月娥的母親兩年10個月前突然因不明原因病倒，多重器官器官衰竭送加護病房治療，經插管急救後，人是救回來了，但醒來後全癱，失去生活自理能力。雖然請了幫傭照顧，但楊月娥仍不時得親力親為，以46公斤瘦弱身軀扛起70公斤的媽媽，甚至為了幫助排住排便不順的媽媽，她曾多次把手指伸進媽媽的肛門幫她「摳大便」！

楊月娥回憶，當時媽媽在加護病房住一個多月、普通病房又住兩個月，幾個兄弟姊妹中只有她家有電梯，所以她在老公的支持下，把身體完全不能動的媽媽帶回家照顧，「幫她洗澡、抱她坐輪椅、坐便盆、餵她吃飯，一手照料媽媽的生活起居」，因為和媽媽的身材懸殊，常常抱媽媽抱到自己受傷。

「媽媽腸胃蠕動不好，之前經常大便大不出來，便便累積到像拳頭那麼粗，我就必須戴手套，手指伸進她剛門，先摸到就先剝掉一顆，通常剝掉前幾顆，後面就可以順勢排出了。有時還要用凡士林幫她按摩肛門，再叫媽媽用力」，常人光聽起、想像那畫面就可能略嫌噁心、不雅，但那卻是她照顧媽媽這兩年多來的稀鬆日常。

她從小看到的媽媽，脾氣火爆、類似躁鬱症，罵起人來隔幾條街都還聽得到，她不諱言媽媽倒下後，她曾經不甘願自己必須肩負起最沈重的照顧責任，一開始還會心想：「妳又沒有對我很好！」因為她從小就是家裡最不被重視的老二，哥哥和妹妹功課都很好，對只看重課業成績的爸媽來說，她拿演講、朗讀的第一名獎牌回家也沒用，媽媽永遠都嗤之以鼻。以前家裡在菜市場開包子饅頭店，哥哥妹妹不用幫忙，只有手巧的她，每天在全家人都還在睡覺時，就必須清早起床幫媽媽忙，過去二、三十年也大多是她在承受媽媽的情緒勒索，「感覺我只能做到死，但我成長過程得到的資源和支持最少，為什麼擔的責任最重？」

但媽媽倒下已經是事實，她覺得自己總要找到方法面對和轉換心情，「老天爺要讓我照顧媽媽，一定會讓我有能力照顧媽媽」！她苦笑說，連去年她被電台Fire，就馬上能到三立主持節目，機會反而更好，「所以說，孝順的人老天爺一定會眷顧你，會帶財給你！你看看很多成功的企業家，一定都很孝順父母」！

現在的楊月娥，會反過來安慰媽媽：「我很好、也賺最多，所以妳不要覺得有負擔！」知道身體被禁錮的媽媽以這樣的方式活著很辛苦，最要好的朋友只剩下天花板，所以很常安慰她：「妳本來一個人住，現在我在家、女婿在家、孫女也在家，大家都陪妳，妳什麼都不用做，很好命啦！我知道妳沒有任何遺憾，也沒有未了的心願，也許哪天主耶穌要帶妳走時，妳就舒舒服服跟祂走！」

高中時因為老師要求回家要跟媽媽說「我愛妳」，她戰戰兢兢選在媽媽炒菜時從背後環抱，結果才一抱，媽媽的鍋剷就飛出去，還把她臭罵一頓，被嚇傻的她一時忘了要說什麼，只結結巴巴交代：「老師要我們要跟媽媽說我愛妳！」現在的她，反而很常跟媽媽「我好愛妳」，三不五時就逼問：「阿母，我很愛妳，妳知道嗎？妳有沒有愛我？」然後要阿母：「點頭點大力一點！」

(中時 )