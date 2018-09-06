9月6日三大報頭條要聞

2018年09月06日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●日本《產經新聞》頭版昨刊出前總統陳水扁的獨家專訪，扁強調，「受到來自中國強力外交、軍事壓力的台灣，現在正處於非常危機的狀況」，須早日舉行公投。

●超級強颱燕子重創西日本！大阪、京都四處可見怵目驚心的慘狀，日本當局昨日出動了3艘高速船，將受困在關西機場的5000名旅客輸運到神戶機場，乘船處出現千人以上的長龍。據了解，受困的台灣旅行團目前都在領隊帶領下改其他航線回台。受創嚴重的關西機場則最快需要1周才會恢復正常。

●美國針對大陸2000億美元商品的「核彈級」徵稅計畫，最快本周將引爆。綜合外電報導，美國總統川普已告訴助手，等公眾意見徵詢期於9月6日結束後，他準備馬上啟動針對大陸商品2000億美元的徵稅計畫，稅率從10％提高到25％，其中包括大量的民生消費品。若該計畫實施，再加上已上路的針對大陸500億美元商品徵稅計畫，總共將占美國對陸進口商品總額的一半。

●強颱燕子重創大阪關西機場，幸有鄰近的神戶機場與伊丹機場，大阪對外空運不至於中斷。台北松山機場存廢爭議已被討論多年，航空界人士認為，關西機場此次經驗，凸顯備用機場的價值，尤其距離首都如此近的松山機場，在全球極為難得，不該輕言廢掉。

◎旺報

●中非合作論壇北京峰會4日閉幕，大會通過《關於構建更加緊密的中非命運共同體的北京宣言》，當中第八條提到「論壇非方成員承諾繼續堅定奉行一個中國原則，支持中國統一大業」，陸方也重申願在一個中國原則基礎上同所有非洲國家發展友好合作關係、分享中國發展機遇。

●大陸各高校陸續開學，首批00後新生紛紛帶著「新六樣」，揭開大學生活的序幕──除女生至今必備的「老三樣」平板、手機、電腦外，今年入學的男生又再加碼數位相機、藍牙耳機、智慧手錶，升級為「新六樣」，均價3萬元（人民幣，下同），約13.5萬台幣。開學季讓許多家長大喊吃不消，有網友戲稱樣樣齊備的「都是家裡有礦」。

●大陸自然資源部宣布，由大陸自主研發的「海龍Ⅲ」無人纜控潛水器（ROV）近日在西北太平洋海山區成功實施5次深海下潛，標誌著其試驗性應用成功。大陸大洋48航次領隊孫利佳表示，「海龍Ⅲ」ROV的試驗性應用成功標誌著大陸的深海科學考察又將增添一利器。

●我南太平洋友邦諾魯舉行「太平洋島國論壇年會」時，與大陸在簽證及會議發言等場域發生衝突之際，率團出席的外交部長吳釗燮5日宣布，設立200萬美元「台灣／中華民國－太平洋島國論壇國家特別醫療基金」。大陸外交部昨則痛批，諾魯無理取鬧，上演拙劣鬧劇。

◎工商時報

●中美貿易戰2,000億美元加徵關稅箭在弦上，衝擊亞股昨（5）日全盤皆墨，陸港股市同步重挫，惟台股在權值龍頭台積電大漲6.5元一支獨秀撐盤下，貢獻大盤近58點，護住台股僅跌0.24％，獨霸亞洲股市。而美股費半指數大漲、瑞信亞洲科技論壇與國際半導體展同步揭幕等，也為後市增添有利條件。

●蘋果（Apple）雖在8月2日率先進入市值兆美元俱樂部，但1個月後亞馬遜（Amazon）市值也達到該里程碑，亞馬遜股價以凌厲漲勢急起直追，市場認為蘋果的全球市值龍頭寶座可能不保。

●燕子颱風重創日本關西地區，災情陸續傳出，航空交通大亂，飛最多大阪航班的華航與台灣虎航，宣布本月11日前（含當日）停飛大阪，他航也都有停飛通知；此外，新日鐵住友金屬所屬的和歌山高爐廠一號機降載減產，影響鋼胚船運外銷作業，使得供應中鋼和中鴻鋼胚的船期也延緩。

●美國第二波關稅大刀將開鍘，針對大陸2千億美元商品加徵關稅傳出最快今（6）日實施。陸港股匯市昨（5）日全面趴倒，且昨日滬、深股通淨流出資金達31億元人民幣（下同），創下A股入摩以來的單日新高，顯示資金出現避難潮。

(中時電子報)