專訪／楊月娥陪女抗癌成功：那是一個包裝很醜的禮物！

2018年09月06日 05:28 中時 林淑娟

楊月娥。（羅永銘攝）

楊月娥陪女兒小蓁抗癌成功。（取材臉書）

媽媽癱瘓、女兒罹癌，反而讓楊月娥一家人感情更緊密。（取材臉書）

楊月娥除了是個孝順的女兒，也是個令人心疼的母親。在把全癱的媽媽接回家裡照顧一年多後，她的17歲女兒小蓁去年9月也拿到一個「包裝很醜的禮物」：確診得了血癌！

楊月娥說，確定孩子生病時，她崩潰哭喊著：「為什麼！為什麼是血癌！」但哭完後，選擇面對現實。她永遠記得那天剛好阿羅哈客運發生意外、造成6人當場罹難，在醫院看著電視新聞的她立刻轉念：「還好我的孩子不是這樣走的！」幸運的是，小蓁隔天立刻就可開始進行標靶治療，「我們拿到功課表後，一路照操課，直到畢業」。抗癌小鬥士小蓁像「模範生」般熬過了8個月辛苦化療過程，終於戰勝癌細胞，順利「畢業」！

女兒小蓁生病後，她曾在家裡抱著媽媽大哭說：「阿母，妳要幫我，妳要很好，我才可以照顧女兒！」媽媽也哭著點點頭。原本過去媽媽經常會用手比出「割喉」、意即「想死」，自從知道孫女生病後，反而振作起來，再也不比那動作，「好像我女兒生病，反而給重病的媽媽另一個活下去的力量，她因為這樣變得更堅強」。

她說，女兒接受治療的第一個月，她每天24小時都在醫院陪女兒，但還要兩邊兼顧、想辦法把家裡安頓好。她無暇崩潰，只能要求自己必須正常規律過日子，每天醒來都要是清醒的，該吃飯就好好吃飯、該睡覺就睡，別的病床的孩子不睡覺打電動，她則要求女兒三餐規律、作息正常，「孩子絕對會承襲媽媽的樣子！」

小蓁知道得血癌後，堅強地說：「我終於知道我為什麼不舒服了！」聽說要化療、可能會掉頭髮時，她又說：「酷！我早就想剃光頭了！」接著馬上上網爬文，告訴媽媽重要的結論：「癌症怕開心，我們一定要開心起來！」她和老公開始陪著女兒找樂子、開心過日，她喜歡拼圖，就買1千片的拼圖讓她拼。好學的她，也不休學，就在醫院用自學方式，和同學一起完成高中學業，畢業典禮上還得了「生命鬥士獎」！今年九月她已經成了台藝大新生。

楊月娥的大女兒一直有成長遲緩的問題，過去10年看了許多醫生，國中時也打過生長激素，還是很小隻，也找不出原因。小蓁從小就看著媽媽為了姊姊的成長直緩問題而擔心、奔走，當她自己也生病時，便曾有感而發告訴媽媽：「我們以後會很孝順妳的，因為我們兩個都給妳找了很多麻煩！」懂事貼心的程度，讓身為媽媽的她心疼又感動。

(中時 )