北海道發生規模6.7強震 295萬戶停電 交通癱瘓

2018年09月06日 07:25 中時 黃菁菁

剛被燕子颱風5日掃過的北海道6日凌晨3時08分（台灣時間2時08分）又發生芮氏規模6.7的強震，震央在北海道膽振地方中東部，震央深37公里，平安町觀測到震度6強的搖晃。地震造成北海道295萬戶停電，新千歲機場暫時關閉，厚真町發生大規模的土石流災害，有多處房屋倒塌。

這起地震在札幌市內造成道路塌陷、房屋倒塌、水管爆裂等災害，苫小牧市1名老翁心肺機能停止。離震央近的厚真町地區山崩、土石流、房屋倒塌等災害頻傳，許多災民等待救援。 札幌、旭川及函館等多處大規模停電，北海道電力公司表示，約有295萬戶停電，何時能恢復供電還無法確定。

在交通方面，JR北海道鐵路的電車及巴士已全面停駛，使札幌車站擠滿動彈不得的民眾。千歲機場的賣場貨架倒塌、商品散落，加上停電使千歲機場為慎重起見，已宣布暫時關閉。

日本氣象廳指出，這次的地震除了安平町震度最強外，千歲市也觀測到震度6弱的搖晃，札幌市、苫小牧市、江別市、惠庭市等震度5強、函館市、室蘭、登別市等地震度5弱。

北海道6日清晨餘震不斷，上午6時11分北海道苫小牧市、千歲市、惠庭市等還觀測到震度4的搖晃。氣象廳指出，震度強的地區恐有房屋倒塌、土石流災害等危險，今後1週也必須留意震度6強左右的地震。

(中時 )