刺蝟不再刺蝟了！主人愛的照顧牠卸下武裝

2018年09月06日 07:27 中時 吳敏菁

陳雅雯和球蟒能心電感應。（吳敏菁攝）

大學三年級陳雅雯愛的能量特別大，從小就養一屋子寵物，大學負笈在外，網站看到有人想棄養徵主人，就熱血了，為此還一人租房子，認養超難照顧的刺蝟和球蟒當室友，還把家裡的貓咪帶來陪伴刺蝟，奇蹟地打開刺蝟孤僻的心扉。

陳雅雯讀的是理性的化學系，本人卻是感性十足，和動物結下不解之緣，她說從小家裡就養貓、養狗等，習慣了有牠們的陪伴，出外讀書，在朋友介紹下，飼養安靜的球蟒，去年又在網站看到刺蝟徵求認養，又起心動念了，刺蝟氣味重，為照顧新「朋友」，還自己租了小天地。

陳雅雯說，刺蝟的前主人喚牠叫「牙籤」，看的牠身上一根根刺絨絨樣子，覺得很貼切，就沿用下來，刺蝟很神秘、很孤僻，大便味道也是重了點，真不好養，不少人好奇買下後，養養就想放棄，認養「牙籤」確實是蠻大挑戰，但把家裡貓咪也帶來後，不同物種竟結成好朋友。

「刺蝟不再刺蝟了！」陳雅雯說，牙籤的食物是貓飼料和麵包蟲，試著將家裡貓咪和刺蝟同籠，刺蝟竟慢慢地卸下武裝，孤僻的牠，開始俏皮了，會搶貓飼料，冬天到了，會鑽向喵喵取暖，貓咪也護著牠，蜷成窩狀守護著，倆個小傢伙，情深依偎樣子讓人好感動。

陳雅雯說，還養了球蟒，叫喚牠名子rajar ，會輕吐蛇信，心情不好，牠總能感應，緩緩爬在手臂上，滑成手環纏繞，彷彿是靜靜地握著，安慰著一樣，所有的不開心就一點一滴不見了。

(中時 )