花蓮》花蓮文旦柚上市 蕭美琴戴綠柚帽促銷

立委蕭美琴頭戴柚帽為花蓮柚農行銷，模樣俏皮可愛。（許家寧翻攝）

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花蓮瑞穗文旦柚品質創20年來最好，立委蕭美琴（右二）東服中心執行長許傳盛（右二）一起為文旦行銷。（許家寧翻攝）
花蓮文旦今年躲過颱風、豪雨侵襲，品質及甜度均更勝以往。（許家寧翻攝）
瑞穗農會昨舉辦文旦柚評鑑，近期將赴西部各地展銷。（許家寧翻攝）

中秋節將近，花蓮文旦柚今年幸運躲過颱風和暴雨侵襲，文旦質量堪稱20年來最佳，產量達4500多萬台斤，部分盤商看產量大，還在觀望還未下單，讓柚農感到焦慮，立委蕭美琴也特地戴上綠柚帽促銷，為擁有農糧署產銷履歷的「東部好物」品質掛保證。

花蓮為全台最大文旦產地，近期柚農陸續忙著採收、辭水、裝箱，花蓮縣瑞穗鄉農會5日舉辦文旦柚果品評鑑活動，依外觀、糖度及風味進行評比，各選出4名金銀銅牌獎，農會總幹事黃盛皇說，今年未受颱風波及，文旦果肉細緻、甜美多汁，邀民眾買來品嘗。

黃盛皇表示，颱風會帶來大量豪雨，水份過多就會影響到文旦甜度，這次文旦幸運躲過颱風，加上適時的雨水和農民悉心照顧，所生產的文旦品質及甜度均更勝以往，這次柚農帶來參賽的文旦果型漂亮，是他在農會20幾年看過品質最好一年。

金牌獎由柚農陳登豐、陳金河、曾建平及林冠慶拿下，擔任評審的嘉義大學園藝系教授呂明雄說，好的文旦其外觀要類似短三角形、底部寬大、呈現淡黃色且拿起來要有沈重感，代表水分足，這次文旦甜度較往年高，飆破12度以上是基本的。

先前由於部分盤商看產量大，仍在觀望盼撿個便宜，立委蕭美琴因此也特地戴上綠柚帽，透過多方管道為柚農行銷，笑說「再晚就買不到了」；黃盛皇說，花蓮文旦獲農委會產銷履歷驗證，品質更有保障，加上金牌獎加持，可望帶動買氣，近期也將前往台北展銷。

(中時 )

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