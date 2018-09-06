國民黨只要拿下這兩縣市 民進黨2020宣告出局

台中市因為民進黨中央執政不力，加上火力發電導致台中空汙問題嚴重，不利林佳龍連任。（盧金足攝）

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中時電子報
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年底選戰不到百天，選戰越發激戰，雖然民進黨因為執政包袱拖累選情，但是國民黨也並未從中得利，甚至還鬧起自家人內鬥的戲碼出來。對於年底的選情，資深政治評論員鄭師誠表示，年底藍綠基本上還是決戰中台灣，台中市、高雄市、彰化縣都是重要指標，只要國民黨能把台中市、彰化縣拿回來，就代表民進黨提前宣告2020總統大選出局。

據港媒《中評社》報導，對於年底全台22縣市的選情，鄭師誠表示，藍綠在此次選戰中基本上還是決戰中台灣，尤其是台中市、高雄市、彰化縣都是重要指標。台中市長林佳龍因為民進黨中央執政不力，加上火力發電導致台中空汙問題嚴重的情形下，陷入連任的危機。而國民黨候選人盧秀燕則在藍軍成功整合後，後勢看漲。

而民進黨高雄市長候選人陳其邁則市面對高雄人口外流、長期經濟衰退的問題，且陳其邁父親、“總統府”前副秘書長陳哲男涉司法黃牛，會喚起選民貪污的印象。而反觀國民黨的韓國瑜則在高雄經營非常成功，就算陳最後贏韓10萬票，也算是韓挑戰成功。

民進黨籍彰化縣長魏明谷雖然之前民調較高，但台北市長柯文哲的媽媽日前陪無黨籍候選人黃文玲登記參選，等於表態柯文哲支持黃文玲，若黃能藉柯拿走5%選票，魏明谷就有非常大的機率落選，而國民黨的候選人王惠美則佔漁翁之利，可望翻盤當選。

鄭師誠指出今年選戰藍綠基本上還是「決戰中台灣」，台中市、高雄市、彰化縣都是重要指標，只要國民黨能把台中市、彰化縣拿回來，就代表民進黨提前宣告2020總統大選出局，但若這三個指標縣市都沒拿到任何一席，再加上民進黨也固守嘉義市，就是國民黨大輸。

(中時電子報)

文章來源：中評社網站

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