汪小菲問這段時間有沒有對他不滿？大S說出實話

大S和汪小菲近期一起上大陸真人秀《幸福三重奏》(圖／翻攝自微博)

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中時電子報
／綜合報導
汪小菲主動要大S批評。(圖／翻攝自YOUTUBE)
大S說出真心話。(圖／翻攝自YOUTUBE)
大S舉例江宏傑、福原愛夫妻相處方式。(圖／翻攝自YOUTUBE)

大S和汪小菲近期一起上大陸真人秀《幸福三重奏》，甜蜜互動羨煞不少人，5日迎來最後一集，夫妻倆也自製燭光晚餐，回憶這段時間的生活，汪小菲問「對我在這度假時，有什麼不滿意的？」大S也說出真心話了。

汪小菲主動求批評，想聽聽老婆對他這段時間有沒有不滿的，大S想了一下說：「你覺得那些打擾到我的東西，沒有打擾到你」，譬如像蒼蠅、蜜蜂等小蟲，她也舉例江宏傑、福原愛夫妻，就是愛醬只要叫了「啊」，小杰就會立馬去處理，因為他的想法是要保護老婆，但汪小菲則是覺得不要緊，但她認為每個人想法不同，也沒什麼不好。

汪小菲解釋，因為屋子總開著門，打了一隻還會來一隻，不過大S雖然覺得江宏傑夫妻這樣浪漫，但她也能接受汪小菲想法，認為每對夫妻都有自己的相處之道，她也坦言一開始很抗拒上真人秀，認為隱私都被看光，後來慢慢適應，也和鄰居熟了，就能自在享受，汪小菲也說會拉她來，主要是可以一起做很多事，重回兩人世界。

藉著這個機會，夫妻也更了解彼此，汪小菲坦言之前會有點不專注聽大S說話，但經過這段時間相處，他知道聆聽的重要，希望兩人回去後還是能好好說話，等孩子大了，可以約一兩對夫妻朋友，像現在這樣去旅行，畢竟他們還是要有正常的生活，這個節目似乎讓他們的夫妻關係又更成長了。

(中時電子報)

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