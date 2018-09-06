肯定女婿 陳以真父婚禮上這樣評楊偉中

楊偉中與妻子陳以真感情甜蜜。(本報系資料照片)

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中時電子報
/綜合報導

不當黨產處理委員會委員、前國民黨發言人楊偉中驚傳救泛舟溺水女兒不幸溺斃身亡，消息震撼政治圈。楊偉中驟逝不僅妻子陳以真及女兒悲痛，岳父陳鏡堯夫婦也深感不捨，陳鏡堯肯定楊偉中「優秀」，當年在女兒婚禮更是稱讚女婿，稱「以真比她媽媽更有眼光」，給予楊偉中極高評價。

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楊偉中遺體最快今(6日)9到10時抵達桃園機場，面對外界的關心訊息，陳以真僅向友人透露會「堅強面對」。陳以真父親陳鏡堯目前擔任愛之味顧問，楊偉中溺斃消息傳出時，陳鏡堯夫婦正在歐洲旅遊，接獲噩耗時立即從歐洲返回台灣。

據蘋果報導，陳鏡堯表示，由於通訊不好加上手續繁雜，目前沒辦法確定遺體何時可以從紐西蘭奧克蘭機場運載回台。談到女婿驟逝，陳鏡堯感慨地表示，楊偉中飽讀詩書、生活簡樸，他欣賞楊偉中的才華，如今接到噩耗，陳鏡堯嘆「遺憾無法彌補」。

陳鏡堯提到，陳以真「很在乎婆婆的感受」，即使遺體運回台灣得面臨重重關卡，也要讓婆婆見楊偉中最後一面。

另外，當年楊偉中與陳以真婚禮轟動一時，當時楊偉中月薪僅3萬多，陳以真堅定地稱讚楊偉中是「潛力股」，不顧一切下嫁，陳鏡堯也認同女兒眼光，婚禮上讚楊偉中「我的女婿很好，我女兒的眼光比她媽媽好一點。」，給予極高評價。

(中時電子報)

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