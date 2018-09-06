文化破冰！台北市立國樂團和上海民族樂團首度合作

2018年09月06日 08:02 中時 趙靜瑜

只有音樂，沒有距離，台北市立國樂團宣布和上海民族樂團對等交流合作，二團將在今年互推音樂家做交換演出，各自展現雙城音樂特色。

北市國團長鄭立彬表示，今年北市國將會讓三位北市國音樂家赴上海民族樂團合作一場音樂會，同時上海也會有三位音樂家回訪與北市國合作，這也是第一次透過「團與團」的對等合作交流，將台灣的音樂家輸出海外。

「台北上海雙城樂展」先由大陸新銳指揮彭菲來台與北市國合作，帶領上海民族樂團二胡首席段皑皑、笛子首席錢軍來台演出彭修文編配的《月兒高》、俞遜發《匯流》、楊立青《悲歌》二胡與樂團等作品：台灣則由青年指揮家江振豪領軍，帶著樂團首席陳慧君和嗩吶首席林子由與上海民族樂團合作，曲目包括李哲藝《廟埕》、蘇文慶《行雲流水》以及鮑元愷的《台灣音畫》國樂版，從曲目就可以知道，這次的對等互訪相互學習的意味頗濃。

除了與上海民族樂團做深度交流之外，北市國也邀請二胡獨奏名家朱昌耀來團擔任新樂季「駐團音樂家」，合作三場音樂會，也將來台擔任2019台北市民族器樂大賽評審。

作為最早兩岸文化及民族音樂交流的使者之一，朱昌耀來台演出已經20多年，從北到南與許多職業跟業餘樂團合作，「台灣的人文、山水，美食都讓我印象深刻，但我最喜歡的還是具有獨特風韻的台灣地方音樂。」

記者會上朱昌耀特別演奏他最愛的台灣民謠《望春風》，深刻感人，「我的作品中，江南和台灣兩個主題占了很大的比例，我知道我的音樂深受台灣行家和觀眾歡迎，這正是我作為音樂家的幸福。」

(中時 )