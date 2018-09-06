北海道新千歲機場停擺 長榮華航飛札幌航班取消

2018年09月06日 08:19 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

今早6.7強震發生在北海道膽振地方中東部。(擷圖自日本氣象廳)

日本是犯太歲嗎？北海道昨天才被颱風橫掃，今早又被6.7強震襲擊，鄰近震央的新千歲機場因此全面停擺。多位在北海旅行的台灣網友表示，地震超大被嚇醒，只能在旅館大廳避難。新千歳機場今稍早宣布，航班全面停飛，國內有飛札幌的長榮、華航剛也公布航班取消消息。

綜合日媒報導，日本天災不斷，新千歲機場更是禍不單行，昨日颱風才將新千歲機場牆壁吹垮，破成3公局大洞，今早則因地震導致停電，航廈出現多處漏水、受理登機櫃台破損，還有牆壁剝落等諸多問題，目前尚不清楚滑走路是否有損害，機場管理公司將展開調查。

新千歳機場稍早宣布，國內線、國際線以及航廈將終日封閉，由新千歲機場起降的航班全面停飛。新千歲機場位於千歲市與苫小牧市交界，是札幌市的主機場，也是日本國內面積第一大的機場。2015年度，前往札幌市觀光客人數達1365.3萬人。

因應北海道發生大規模地震，華航公布，今日的CI130/131 桃園-札幌來回航班取消，長榮航空也表示，6日往返札幌BR166、BR165、BR116、BR115取消，最新航班異動訊息請至長榮航空網站 www.evaair.com或利用EVA Mobile APP查詢。

(中時電子報)