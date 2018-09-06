吳音寧為啥開記者會？ 網：換風向拿吳出來坦呀！

對第一市場改建版本一事，台北市長柯文哲日前在議會批吳音寧「都沒有去開會，只會發臉書」。吳音寧昨（5日）「特地」召開記者會回應並澄清。不過，網友只好奇為什麼「高級實習生」會選在這個時間開記者會？（陳君瑋攝）

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中時電子報
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對第一市場改建版本一事，台北市長柯文哲日前在議會批吳音寧「都沒有去開會，只會發臉書」。吳音寧昨（5日）「特地」召開記者會回應並澄清。不過，網友只好奇為什麼「高級實習生」會選在這個時間開記者會？有網友就回應因為要趕快轉換風向呀，誰叫之前打台北市長柯文哲的器官移植案太白癡，趕快拿吳音寧出來坦(網路用語，意謂來代表擋人扛傷害)呀！

對於柯文哲日前批評她「只會發臉書」的評論，吳音寧「特地」召開記者會回應，指市府發的開會通知，改建執行小組都有派員前往，需要親自說明的部分都會去參加。媒體追問共參與幾次會議，吳則回說，這都有相關會議記錄。不過，吳音寧召開這種大動作記者會，不僅沒有澄清什麼，反而讓網友砲轟浪費大家的時間。宅神朱學恒更在臉書怒批吳音寧召開記者會是在「公鯊小」！

不過，由於召開記者會的時機，正是外界鬧的沸沸揚揚的柯文哲器官移植事件，因此，就有批踢踢網友認為吳音寧在這個時機點召開記者會，是要轉換風向，更表示民進黨打柯文哲，只要發現逆風，就拿吳音寧出來坦，各大媒體也很配合。器官案太智障，隔天馬上吳音寧就上陣，這提款機真好用，應該可以一路提款到選舉結束吧」！

網友也紛紛留言譏諷，「傾全黨之力幫吳音寧帶風向，風向當然好帶阿」、「結果點來看，根本是作球給妳殺結果妳被作球殺，落荒而逃還比較切題一點，笑炸」、「dpp丟個510出來，還真的把器捐案蓋掉了，有事沒事最好那個草包吳會自發開記者會啦」、「柯吳一家親，847、510都是選舉貴人」。

(中時電子報)

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文章來源：PTT論壇網址

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